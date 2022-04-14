全新的 PlayStation Plus：三个订阅和 PS

为了回应微软的 Xbox Game Pass，索尼决定使用两种名为 Extra 和 Premium 的新模式来重组其 Playstation Plus 游戏订阅服务。此外，该公司宣布将把 Playstation Now 和 Playstation Plus 合并为一项服务。

当前的 Playstation Plus 订阅将重命名为 Playstation据索尼称，除其他外，它将每月提供两个下载游戏，并为许多游戏提供在线多人游戏功能。

新的 Playstation Plus Extra 订阅增加了多达 400 款可下载的 PS4 和 PS5 游戏的目录，这些游戏来自索尼的产品和第三方合作伙伴开发商。

最昂贵的订阅称为 Playstation Plus Premium，包括基本和额外级别的所有好处。再添加大约 340 款游戏，包括通过云流媒体获得的 PS3 游戏，以及 PS、PS2 和 Playstation Portable（PSP）的热门经典游戏目录，可通过直播和下载。

以前一样，PS4、PS5 或 PC 的 Playstation Now 也提供来自互联网服务器的流媒体游戏。此外，Premium订阅还包括试用版，因此玩家可以在购买游戏之前试用游戏。

按季度甚至按年付款而不是按月付款的用户将获得所有订阅的折扣。PlayStation Plus订阅将按地区逐步取消，首先是亚洲市场，其次是北美和欧洲。

在E

xtra和Premium订阅中将提供的标题中，索尼提到：“死亡搁浅”，“战争之神”，“漫威的蜘蛛侠”，“漫威的蜘蛛侠：迈尔斯·莫拉莱斯”，“真人快打11” 和 “归来”。

包括拉丁美洲在内的没有 PlayStation Now 云流媒体服务的市场将获得功能更少的更实惠的 PlayStation Plus 版本。此模式将被称为 PlayStation Plus Deluxe，它将取代高级订阅。

dpa