美国宇航局强调，秘鲁的浪潮是世界上最长的浪潮

位于秘鲁北部的太平洋海岸是世界上最长的海浪。这些形式是常规的，乍一看似乎是无止境的。海浪到达了马拉布里戈港，这是其中的一部分渔村。 美国宇航局在最近的一份出版物中提到了它们。

CHICAMA Waves

在世界各地，海浪可以持续几秒钟，但就 Chicama而言，它们会持续几分钟。海浪从左边破裂，这意味着从岸上观察者的角度来看，它们向右延伸。在3月至11月的几个月中，大浪更加稳定。

这些海浪是冲浪者的理想选择，他们必须多次尝试才能穿越 “最长波浪” 的总距离，平均达到4公里（2.5英里）。

洛杉矶美国宇航局宣布自己

根据美国宇航局的说法，缅因大学的海洋学家、前冲浪者安德鲁·托马斯（Andrew Thomas）强调， 海浪是由太平洋数百或数千英里以外的风暴系统和天气前沿产生的， 偶尔在南大洋。托马斯称@@ 之为秘鲁沿海地区，特别是奇卡马，是 “冲浪者的理想之地”。

根据专家的说法， 尽管它们以相同的速度和顺序在开阔水域中传播 ，但平行行进并形成了世界上独特的舞台。美国宇航局发表的报告写道：“因为秘鲁的海岸非常深，” 托马斯说，“这些巨浪将继续前进，直到它们到达非常靠近海岸为止。”

报告指出：“这在秘鲁或智利并不常见，那里的大多数海浪只是冲击与海浪传播方向垂直的海岸。”

Chicama. (Foto: Captura)

关于波多黎各奇卡马

两者都在同一个地方，位于Ascope省。它位于特鲁希略市以北70公里处。马拉布里戈（Malabrigo）的海滩被认为是冲浪的天堂。在那里，您还可以找到著名的 “chicamera waves”，它受到所有人的钦佩，被称为 “世界上最长的完美左波”。

Playa Chicama. (Foto: Captura)

PLAYAS 类似于 CHICAMA

正如我们提到的，奇卡马（Chicama）是一个独特的海滩，没有其他海滩包含类似的波浪形成；但是，像这样，该地区附近还有其他港口享有异国情调的美景，我们将在下面展示它们：

波多黎各莫林

这是一个城镇和海滨度假胜地 ，位于维鲁区特鲁希略以南45公里处。海湾是瓜纳佩群岛的起点，那里有几种海洋动物，例如海狮，鸟粪鸟，海龟等。

Huanchaco

它是特鲁希略市最重要的海滨度假胜地，位于拉利伯塔德（La Libertad）地区首府西北13公里处。在这个海滩上，您可以看到龙猫马，Mochica和Chimu文化的古船，直到今天都被用来钓鱼，它们的名字归功于其原始设计和制造它们的植物纤维。由于波涛汹涌，Huanchaco是夏威夷寄宿生最喜欢的海滩之一。

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