部长、国会议员和当局呼吁为小达马里斯伸张正义，并要求对 “Chiclayo Monster” 判处终身监禁

在 s 之前几位当局@@ 绑架和强奸了在奇克拉约感到愤怒的 3 岁女孩达马里斯表示愤慨，要求为小孩子伸张正义。国会议员、部长甚至前公职人员在社交网络上大声疾呼。对这一暴行负责的胡安·安东尼奥·恩里克斯的惩罚要求是一致的。

首先发言的是共和国副总统兼发展和社会包容部部长迪娜·博卢阿特，她表达了她的看法。对这起案件感到愤慨，并要求它成为法律对付侵略者的全部权力。

“街头的不安全和暴力又造成了另一名受害者：在奇克拉约，一名女孩被绑架并遭到性强奸。我们要求对已经被抓获的侵略者行使全部法律效力。孩子和她的家人需要我们的全力支持，” 博卢阿特说。

妇女和弱势群体部长戴安娜·米洛斯拉维奇是另一位大声支持达马里斯的人。他表示谴责对受害者犯下的罪行。“我对这名遭到性侵犯的3岁女孩的罪行作出了重大的判决。我要求我们的当局和司法系统对强奸犯给予最严厉的惩罚。我们将继续为受害者提供照顾并支持他们的家人，” 他说。

Avanza País 议员帕特里夏·奇里诺斯表示愤怒，她提到此案不能不受惩罚。“这名 3 岁女孩的痛苦失踪和应受谴责的强奸不能不受惩罚。血腥的侵略者必须被起诉并判处终身监禁！@MimpPeru 、 @FiscaliaPeru 和 @PoliciaPeru 迫切需要勤奋行动。#JusticiaParaDamaris #NiUnaMenos，” 他说。

莫拉多党议员弗洛尔·帕勃罗（Flor Pablo）则感到愤慨，并表示拒绝侵略这名未成年人的人。“#JUSTICIAPARADAMARIS 没有任何言语可以表明对奇克拉约一名 3 岁女孩的强奸犯的否定、谴责和愤怒。@FiscaliaPeru 已迅速采取行动，但我们必须确保司法机构给予模范性制裁。他们告诉我，妇女急诊中心正在与家人保持联系并为他们提供支持。我呼吁媒体和市民不要分享未成年人的照片或视频。我们不能允许他们暴露和再次受害。我会跟进以确保伸张正义，” 他说。

奇克拉亚诺斯游行要求为达马里斯伸张正义

与此同时，秘鲁自由党的国会议员凯利·波塔拉蒂诺（Kelly P ortalatin o）要求以模范的方式惩罚来自奇克拉约的怪物。“亲爱的上帝！让法律的全部责任落在这个病人身上，他在奇尔卡约市绑架并激怒了三岁的小达马里斯人。她现在在拉斯梅赛德斯医院住院，并被送进手术室。#JUSTICIAPARADAMARIS，” 他说。

大众行动的立法者伊利希·洛佩斯（Ilich López）则强调，为了解决真正的问题，必须搁置国会中的分歧。

“必须抛开政治分歧，开始解决真正的问题，例如 #Chiclayo 中的 #Damaris 悲剧。我呼吁 @congresoperu 的同事们立法，加强对我们的孩子的保护。” 他说。

此外，律师兼前女部长罗萨里奥· 萨西塔（Rosario Sasieta）对此案表示深切的悲伤和愤慨。“你问我为什么我的灵魂是一千块吗？由一个在奇克拉约感到愤怒的 3 岁女孩写的。感谢我们的 NPP，他在不到 24 小时的时间内抓住了悲惨的人。住院的女孩。我们要求对臭名昭著的侵略者加快步伐和最大限度的制裁，” 他写道。

还押

何塞·莱昂纳多·奥尔蒂斯第二预备调查法院 下令对胡安·安东尼奥·恩里克斯·加西亚进行九个月的审前拘留 ，他被指控犯有强奸和绑架罪行侵害一名三岁女孩。

上述法院院长María Vasquez Vasquez应检察官办公室的要求下令采取这一措施，该办公室指控胡安·安东尼奥·恩里克斯犯有上述罪行。

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