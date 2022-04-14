露西亚娜·福斯特说帕特里西奥·帕罗迪的她 “恋爱了、兴奋和高兴”

尽管帕特里西奥·帕罗迪（Patricio Parodi）姐姐的婴儿洗澡引起了争议，露西亚娜·福斯特（Luciana Fuster）似乎已经淡化了它，并明确表示自己正在和真人秀男孩一起度过最美好的时光之一。

这位有影响力的人于4月13日在En Boca de Todos节目中参加了一系列有趣的问答，她毫不犹豫地喊出了自己的爱觉得 Esto 的成员是 Guerra。

这一切始于司机里卡多·朗登问他：“你是高兴、兴奋还是恋爱了 （帕特里西奥·帕罗迪）？”，问主持人，几秒钟后，模特的反应让所有人都感到惊讶。

“ 此时此刻，我可以说这是三者之间的混合体 （着迷，兴奋和相爱）。我认为一切都有阶段，但是当所有东西都融合在一起时，这真是太好了，” 这位真人秀女孩说。

吉诺·佩萨雷西（Gino Pesaressi）对她的回答提出了质疑，她告诉她显然有点困惑。但是，她毫不犹豫地将他站起来，并告诉他，唯一困惑的是他，因此用模特捍卫了自己的浪漫。

图拉·罗德里格斯（Tula Rodríguez）指出，爱是一种非常美好的感觉。让我们记住，司机一直表明她喜欢听别人的感性故事。

应当指出的是，到目前为止，他们俩都没有公开任何正式的恋爱关系，但是他们不再害怕在社交网络上分享照片和视频，在社交网络上，他们越来越多地被恋爱了。

露西亚娜·福斯特说，她对帕特里西奥·帕罗迪 “恋爱了、兴奋和高兴”。视频：美国电视台

帕特里西奥姐姐的婴儿洗澡时发生了什么？

上周六，4月09日，帕特里西奥·帕罗迪的姐姐玛乔· 帕罗迪（Majo Parodi）与家人和亲密朋友一起庆祝了她的宝宝艾塔娜的婴儿洗澡。Flavia La os 和嘉宾一样作为嘉宾出席了会议露西亚娜·福斯特（Luciana Fuster），现实男孩的现任搭档。但是，E sto es Guerra的成员因其sister子上传到社交网络的照片中缺席而著称。

通过双胞胎的Instagram帐户，“Pato” Parodi的姐姐发布了活动的亮点，看到她在装饰旁摆姿势，打破蛋糕，打开了几份礼物。他还上传了当天发生的一切的视频摘要，但其中一个细节引起了用户的注意。

碰巧露西亚娜·福斯特（Luciana Fuster）没有出现在该出版物中，尽管她将照片和视频上传到了自己的网络以证明自己确实参加了现任sister子的婴儿洗礼。应该指出的是，他也没有出现在集体照中，Majo说他 “与我非常爱的人” 合影，而Flavia Laos确实出现在那里。

但是，数小时后，在露西亚娜（Luciana）粉丝的批评之后，马霍·帕罗迪（Majo Parodi）甚至发布了一张与真人秀男孩合影的照片，并明确表示他想上传这些照片，但由于他拥有大量图像而无法上传。他写道：“我想分享所有这些，但它们是无穷无尽的。”

有鉴于此，这对夫妇的粉丝感谢Majo澄清说他与sister子的关系不好。但是，其他网友声称这篇文章是 “义务” 完成的，因为露西亚娜可能因为看不到任何形象而受到伤害。

Foto grupal del babyshower de Majo Parodi. (Foto: Instagram/@majoparodi98)

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