金正恩为朝鲜最著名的新闻主播提供了豪宅

官方媒体主持人李春喜是朝鲜最著名的声音之一，他以充满激情的响亮雷鸣般的声音宣布了该国近几十年来的重大事件，包括核试验和导弹试验以及一位领导人的死亡。

这位女主持人因其传统而明亮的服装而在国外被昵称为 “粉红女士”，这是朝鲜官方媒体周四的话题，此前领导人金正恩向李提供了豪华住所，并要求她继续大力充当自己决定的代言人。

专家说，由于朝鲜面临疫情的困难和外交僵局，金正试图增加朝鲜精英的支持。

这位朝鲜领导人向朝鲜中央通讯社（KCNA）解释说，这所房子的礼物是由于主持人和广播员在过去50年中为该党所做的工作。金还表示，她预计 Ri 将 “一如既往，像党发言人一样努力保持身体健康”。

金正恩在周三在平壤开放的一个新建的河畔梯田住宅区认出了 Ri。朝中社说，该地区的房屋已赠送给 Ri 和其他为该州提供杰出服务的人。

En esta foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, Kim Jong Un, segundo a la derecha, corta la cinta durante una ceremonia de inauguración del distrito residencial en terrazas junto al río Pothong en Pyongyang, Corea del Norte, el miércoles 13 de abril de 2022. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

这个星期五是金正日已故祖父兼国家创始人金日成诞辰110周年。这是朝鲜最重要的建国周年纪念日，自 1948 年金氏家族成立以来，金氏家族连续三代人统治着朝鲜。直到 1970 年代，金日成的官邸一直是新住房区的所在地。

总部设在首尔的韩国国家战略研究所的分析师文成穆说：“通过向忠于他的人提供住房，金正恩希望进一步加强自己的内部部门。”“Ri Chun Hi就是这样的人的明显例子，因为她大量宣传自己的核试验和导弹试验，并为他充当了演讲者。”

朝中社说，金周三和她一起参观了 Ri 的房子，并采取了预防措施，以防止她 “在上下楼梯时” 遭受任何不便。

朝中社说，大约 79 岁的李说，她觉得自己的新房子就像一家旅馆，她的所有家人 “熬夜哭泣，对党的仁慈深表感谢”。

李在 1970 年代初加入国家电视台，当时该国仍由金日成统治，并逐渐成为该国宣传驱动的新闻广播的代言人。

Imagen de archivo de Ri Chun Hi. REUTERS/KRT via REUTERS TV/File Photo

去年的阅兵期间，他与金正恩的密切关系表现出来，当时他看到部队从金正恩旁边的高架露台上行进，把手放在肩膀上，过了一会儿对他低声说。在另一场活动中，她是第一个与金交换握手的人，然后握住手臂摆姿势合影。

分析师穆恩表示，Ri在国内接受内阁成员级别的治疗，看上去很健康，预计至少在未来几年内将继续处理重要的电视广告。

Ri 充满激情和热情的风格有时会在其他国家引起笑声。2011 年，一家台湾电视台在宣布金正日的父亲金正日去世时模仿了李的语气后道歉。

自从父亲去世后继承权力以来，38 岁的金正恩一直以绝对的权威统治朝鲜。但是，在冠状病毒大流行震惊了由于管理不善和美国实施的制裁而已经处于绝望境地的经济之后，他正面临着政府最困难的时期之一。分析人士说，最近的导弹试验旨在推进其武器，并向美国及其竞争对手施加压力，要求其作出外交让步。

（来自美联社的信息）

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