AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
星期三 13 四月 2022
奇諾

司法机构：袭击利马市中心总部的破坏者被判处两年以上缓刑

在4月5日的示威游行之后，也就是行政部门颁布宵禁令的当天。

Newsroom Infobae

13 四月 2022
利马高等法院弗拉格兰特罪行第五常设预备调查法院四名被告因司法机构和 Tiendas Tambo S.A.C. 在不满期间犯下的行为而被判处两年多缓期监禁4月5日在莱姆中心发生的暴力示威。

定罪是由卡梅罗·卡尔德隆·穆尼奥斯法官在两次单独的听证会上宣布的。被当场抓获的被告接受了指控，并利用了提前结束审判的概念。

在4月7日的第一项虚拟预先判决中，治安法官分别判处 Luiggi Villalobos Sánchez和Christofer Rea García 2年零9个月缓刑和2年零6个月缓刑，罪名是严重接待未遂罪利马高等法院的申诉，该法院位于阿班凯大道与尼古拉斯·德·皮埃罗拉的十字路口。

它还对两名被定罪者施加了行为守则，例如未经法院事先授权不得缺席或更换住所，以及每六个月在生物识别控制登记处登记一次他们的活动。

它还命令他们每个人为受害方支付S/250的民事赔偿，他们必须在2022年6月的最后一个工作日分期付款。

另一方面，在4月8日的虚拟预先判决中，法官以严重盗窃罪分别对 Maycker Zorrilla Rondón和SebastiánYoveraLópe z判处2年零6个月缓刑和2年零11个月缓刑，缓刑分别为TiendasTambo S.A.C.

在本案中，治安法官确立了行为守则，除其他措施外，两名被定罪者不得犯下新的故意犯罪、不得外出或未经法院事先批准而改变住所。

此外，他还确定了他们每个人的S/500付款，以支持受害方，这笔款项将于5月8日分期取消。

这就是利马高等法院的样子

4月5日晚，司法机构主席埃尔维亚·巴里奥斯（Elvia Barrios）表示，破坏者试图烧毁高等法院的地下室，那里有不同性质的档案。他告诉媒体：“这个群体似乎是针对性的。”

多亏了在社交网络上发布的视频，人们才知道它在高等法院被抢劫的总部内的样子。这些图像显示了前教育部一楼的办公室是如何被摧毁的。录制剪辑的人说 ：“所有的计算机设备都被拿走了。”

高等法院办公室被抢劫的照片。

他在另一段视频中@@ 继续说：“暴力进入的人设法闯入利马高等法院一楼的办公室，” 他在另一段视频中继续说，而在后台，街头正在举行示威活动。

高等法院办公室被抢劫的照片。

在最后一个片段中，可以看到主题区域也是如何被摧毁的，家具倒置，药柜被摧毁。他们甚至报告说毒品是从那个地方拿走的。

埃内斯托·卡布拉尔（Ernesto Cabral）解释说 ：“根据司法人员记录的图像，袭击者拿走了从主题区域到计算机的所有物品，从药品到计算机，” 他指出 ：“在Alzamora Valdez大楼的一楼（受袭击影响）有ODECMA口头投诉办公室（办公室）对司法机构的分散控制）”。

高等法院办公室被抢劫的照片。

继续阅读：

新任卫生部长豪尔赫·洛佩斯·佩尼亚（Jorge LópezPeña）：“仍然必须使用口罩”
前卫生部长奥斯卡·乌加特（Óscar Ugarte）表示：“现在考虑不再戴口罩还为时过早”
主计长办公室将调查过期的 COVID-19 疫苗：“利马损失了 12,700 种疫苗”
亚历杭德罗·萨拉斯部长：佩德罗·卡斯蒂略离开国会以避免 “危险局势”