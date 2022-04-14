司法机构：袭击利马市中心总部的破坏者被判处两年以上缓刑

定罪是由卡梅罗·卡尔德隆·穆尼奥斯法官在两次单独的听证会上宣布的。被当场抓获的被告接受了指控，并利用了提前结束审判的概念。

在4月7日的第一项虚拟预先判决中，治安法官分别判处 Luiggi Villalobos Sánchez和Christofer Rea García 2年零9个月缓刑和2年零6个月缓刑，罪名是严重接待未遂罪利马高等法院的申诉，该法院位于阿班凯大道与尼古拉斯·德·皮埃罗拉的十字路口。

它还对两名被定罪者施加了行为守则，例如未经法院事先授权不得缺席或更换住所，以及每六个月在生物识别控制登记处登记一次他们的活动。

它还命令他们每个人为受害方支付S/250的民事赔偿，他们必须在2022年6月的最后一个工作日分期付款。

另一方面，在4月8日的虚拟预先判决中，法官以严重盗窃罪分别对 Maycker Zorrilla Rondón和SebastiánYoveraLópe z判处2年零6个月缓刑和2年零11个月缓刑，缓刑分别为TiendasTambo S.A.C.

在本案中，治安法官确立了行为守则，除其他措施外，两名被定罪者不得犯下新的故意犯罪、不得外出或未经法院事先批准而改变住所。

此外，他还确定了他们每个人的S/500付款，以支持受害方，这笔款项将于5月8日分期取消。

这就是利马高等法院的样子

4月5日晚，司法机构主席埃尔维亚·巴里奥斯（Elvia Barrios）表示，破坏者试图烧毁高等法院的地下室，那里有不同性质的档案。他告诉媒体：“这个群体似乎是针对性的。”

多亏了在社交网络上发布的视频，人们才知道它在高等法院被抢劫的总部内的样子。这些图像显示了前教育部一楼的办公室是如何被摧毁的。录制剪辑的人说 ：“所有的计算机设备都被拿走了。”

高等法院办公室被抢劫的照片。

他在另一段视频中@@ 继续说：“暴力进入的人设法闯入利马高等法院一楼的办公室，” 他在另一段视频中继续说，而在后台，街头正在举行示威活动。

高等法院办公室被抢劫的照片。

在最后一个片段中，可以看到主题区域也是如何被摧毁的，家具倒置，药柜被摧毁。他们甚至报告说毒品是从那个地方拿走的。

埃内斯托·卡布拉尔（Ernesto Cabral）解释说 ：“根据司法人员记录的图像，袭击者拿走了从主题区域到计算机的所有物品，从药品到计算机，” 他指出 ：“在Alzamora Valdez大楼的一楼（受袭击影响）有ODECMA口头投诉办公室（办公室）对司法机构的分散控制）”。

高等法院办公室被抢劫的照片。

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