哪些国家强制投票，罚款是多少，例如巴勃罗·戈麦斯（Pablo Gómez）在墨西哥指出的罚款

El gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, obtuvo su reelección por otros cuatro años con el 76,75 % de los votos con el 99,49 % de las mesas escrutadas, según los datos de la Junta Electoral Provincial. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

在撤销授权磋商之后，墨西哥政治舞台上对这一事件进行了许多解读；但是，其中之一是金融情报室（FIU）负责人的读物，巴勃罗·戈麦斯·阿尔瓦雷斯。

事实是，民族复兴运动（Morena）的前联邦代表保证，数百万墨西哥人可能因在总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）进行的直接民主演习中弃权而面临制裁。

这位官员通过他的官方Twitter帐户表示，《墨西哥合众国政治宪法》（CPEUM）规定投票是一项义务，因此可能会受到政治选举制裁。

但是，这不是唯一的事情，因为它直接指责国家选举研究所（INE）没有正确地向民众通报参加协商的义务，因为它指出这是反对的。

El funcionario culpó al INE de no informar a la población que el voto era obligatorio (Foto: Twitter/@PabloGomez1968)

尽管莫伦主义者持有这种立场，但诸如世界秩序（EOM）之类的国际政治分析组织仍将墨西哥置于强制选举权但不实施制裁的国家。

除此之外，世界上还有一些国家将投票视为一种义务，如果公民决定不行使投票权，法律会规定一些制裁措施，以避免再次发生这种行为。

迄今为止，已有27个国家将公民积极参与所组织的每一次选举进程列为一项义务。

这些国家是：阿根廷、澳大利亚、比利时、玻利维亚、巴西、保加利亚、朝鲜、哥斯达黎加、刚果民主共和国、厄瓜多尔、埃及、加蓬、格拉西亚、洪都拉斯、黎巴嫩、利比亚、列支敦士登、卢森堡、墨西哥、瑙鲁、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、新加坡、泰国、土耳其和乌拉圭。

Uruguay es uno de los países latinoamericanos que establece como obligatorio el voto (Foto: EFE/Federico Anfitti/Archivo)

从上面的清单中可以看出，在选举过程中，一些拉丁国家在制定这一措施的国家中处于领先地位，其中经济失误最为突出。

例如，在阿根廷，《国家选举法》规定，“对18岁以上70岁以下停止投票并且在国家选举法院没有正当理由的选民处以50至500比索（即8.84至88墨西哥比索）的罚款。各自选举的60天。”

另一方面，在巴西，《刑法和选举法》规定，罚款将在最低工资的3％至10％之间，具体取决于地区。

Brasil también establece multas por no acudir a votar (Foto: EFE/Joédson Alves/Archivo)

同时，在秘鲁，不参加的罚款取决于该人所在的地区，因为区分非贫困、穷人或极端地区的费用从21.5索尔到86索尔（从115到460墨西哥比索）不等。

进入此名单的另一个国家是乌拉圭，因为《强制性投票管理法》规定，罚款范围为500至2,000乌拉圭比索（相当于242至968墨西哥比索）。

最后，哥斯达黎加的情况与墨西哥的情况非常相似，因为尽管选举权被确定为一项义务，但对选择不行使选举权的公民不受制裁。

继续阅读：