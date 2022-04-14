如果你前往塔塔科阿沙漠，你需要支付这笔费用才能进入

比利亚维耶哈市长阿尔瓦罗·安德烈斯·查里（ÁlvaroAndrésCharry）宣布，自4月9日上周六以来，已经对进入塔塔科阿沙漠（威拉）征收 “消费税”，以获取资源来维持这个哥伦比亚旅游胜地。

根据Charry的说法，旅游税将向从沙漠旅游业中获利的代理商和运营商收取，因此，他们必须为每个进入塔塔科阿的人向市政当局支付3,000比索。

根据比利亚维耶哈市长办公室的说法，一旦旅行社和旅行社取消了相应的费用，游客将获得一个可以进入天文台，水疗中心和博物馆等空间的手柄。

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手柄可以在比亚维耶哈古生物学博物馆（雷纳尔多·马蒂斯·特鲁希略公园的南侧）、旅游局（继续前往古生物学博物馆）或OATA市政天文台（Vereda Cusco）购买。

目前，据《El Espectador》报纸报道，54家拥有国家活跃旅游登记处的住宿服务提供商在比利亚维耶哈市开展业务，其中16家位于塔塔科阿沙漠。

在这方面，市长办公室通过一份文件要求 “管理访问我们市政当局的游客团体的所有人员传播这些信息，以便每个访客都知道他们必须支付的款项，并有适当的预算并避免由于缺乏有关新法规的信息和知识以及该附加费的收取而带来的不便”。

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作为庆祝重要周的一部分，威拉政府宣布，它将开展广泛的文化活动，以促进该地区的宗教旅游。根据部门管理部门的说法，第一场活动将于本圣周四在内瓦的圣母无原罪大教堂举行，将近 100位艺术家将在晚上8点举行抒情晚会。

在耶稣受难日，歌剧将从晚上 6:30 开始对加尔松市的拉贾瓜（La Jagua）进行检查。

政府还报告说，内瓦、加尔松和圣阿古斯丁市将举办不同的艺术展览和音乐会，以便Huilenses和游客都能享受奥皮塔地区的文化和宗教旅游。

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