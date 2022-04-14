正如巴勃罗·戈麦斯（Pablo Gómez）指出的那样，如果您没有对撤销授权进行投票，那就是法律所说的

4月12日，金融情报室（FIU）负责人巴勃罗·戈麦斯（Pablo Gómez）告诉国家统计局，4月10日星期日撤销授权日记录的参与率很低，并指控他没有告诉将近9300万选民投票是强制性的，正如墨西哥宪法第36条所述，投票是强制性的，并补充说，失败这样做构成第38条规定的制裁.

普遍、自由和无记名投票权是每个墨西哥人的基本保障，尽管宪法文本表明投票也是共和国公民的一项义务，但投票并非如此法律规定了选举的强制性质, 被理解为一项 “公民义务”.

《大宪章》和《选举制度和程序普通法》（Legipe）都谈到 “责任”，但这不是墨西哥人必须采取的行动，也没有法律规定的不参加选举制度的处罚民意调查。

关于撤销授权，选民名册中有92,823,216名公民，其中只有16,502,636人，即17.7％，在这次选举中行使了投票权。这样，大约82％的人决定不去投票站。

Pablo Gómez, titular de la UIF, durante su llegada a la Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM) Mario Jasso

根据前莫雷纳议员的声明，约有7600万墨西哥人不被允许遵守其参加授权撤销的义务，尽管他澄清说，国家统计局的披露情况不佳，此外在整个墨西哥只安装了57,000个盒子。国家。

尽管首先，选民对安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统的看法是积极的，但结果并不具有约束力，因为根据《撤销授权法》，必须有至少40％的登记册参与百分比，因此反对党有资格这是这项工作的失败，他们说这是莫雷纳和联邦内阁推动的。

《宪@@ 法》第7条规定，在选举中投票构成整合民选国家机关的权利和义务。但是，关于公民侵权行为的第 447 条没有将不投票列为应受到任何制裁的轻罪或违法行为。

就法律而言，向联邦选民登记局提供虚假文件或信息或推动琐碎的投诉都是对公民的侵权行为，也就是说，在没有任何证据手段支持或无法更新具体情况的事实方面，这是对公民的侵权行为法律假设，即投诉或投诉得到支持。

(Aspecto de una casilla de votación el 10 de abril de 2022. (Foto: Infobae/Lalo Cano) Lalo Cano

-在市政当局的地籍上登记，说明公民本人拥有的财产、他所从事的行业、职业或工作；以及在国家公民登记处登记。

-在法律上成为预备役军团的一员。

-按照法律规定的条件，在选举、全民协商和撤销委任的进程中投票。

巴勃罗·戈麦斯（Pablo Gómez）提到的《宪法》第38条规定，公民的权利或特权因不履行义务而中止，但这些权利或特权必须由法官决定，无论如何，恢复这些权利的方式必须是已建立。

Poco más de 15 millones de mexicanos respaldaron al presidente de México (Foto: Cuartoscuro) Francisco Guasco | EFE

-无正当理由不遵守第三十六条规定的任何义务。这种暂停期限为一年，除法律对同一行为规定的其他处罚外，还将施加。

-因应受体罚的罪行而受到刑事诉讼，从正式监禁令发出之日起计算。

-在体罚灭绝期间。

-流浪或习惯性醉酒，以法律禁止的条款宣布。

-作为逃犯，从发出逮捕令之日起至刑事诉讼时效法定时效为止。

-可强制执行的判决，将这种停职作为惩罚。

早在2013年，当时的民主革命党（PRD）参议员卢兹·玛丽亚·贝里斯坦（Luz MaríaBeristain）在上议院提议，除了被视为一项权利外，投票还应成为所有公民的强制性规定，不遵守投票将被视为侵权行为，将受到惩罚并处以经济罚款。但是，这项措施没有成功，因此被取消了。

因此，在墨西哥，投票是一种权利，尽管它被认为是一项 “公民” 义务，但没有规定通过投票来制裁不参加大选的墨西哥人。

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