为了口味，颜色；他们说周围。而且，在化妆或美容护理方面，每个人都根据自己认为合适的方式佩戴或不使用它们。如果我们谈论脸部，有些人认为眉毛是脸部的框架，是最重要的区域之一，需要给予最多的关注。在全国演出的人物中，可以说劳拉·巴鲁姆（Laura Barjum）的眉毛很漂亮，这是她祖母非常讨人喜欢的眉毛，以至于她甚至想拥有与孙女相似的眉毛。

这样，显然，在经过多次坚持之后，这位前选美皇后决定听祖母的话，实现自己想要的眉毛的幻想，因此她把她带到了一个专门从事微色素沉着的部位，这种技术是用头发将眉毛拉成一根头发并且有一定的持续时间。

这就是主持人从她的Instagram故事中与祖母一起描绘自己的样子，强调了她对将要执行的手术感到多么高兴。“眉毛将在我制作眉毛的同一个地方完成。我做了微色素沉着... 相反，她不会为任何人改变自己，因为她去过那里你问过我多少次我想要和祖母一样的眉毛？”。

面对孙女提出的问题，这位女士评论说：“拥有眉毛非常困难，但至少它们确实可以很好地管理眉毛。”后来，劳拉·巴鲁姆（Laura Barjum）还在她的InstaStories中收集了祖母执行上述程序的一些时刻，当她发布以下短语时，她意识到自己感到非常满意：“他们对我来说是神圣的”。

就她而言，这位女演员并没有错过提及祖母几个月来一直坚持要她留眉的机会。“我有追捕者... 她有我几个月的时间把她带到我身边来做眉毛。”

“我有追逐者”，劳拉·巴尔杰姆终于为祖母实现了一个化妆梦想

改名为劳拉·巴茹的劳拉·冈萨雷斯是 2017 年哥伦比亚小姐。在比赛期间，他代表卡塔赫纳。后来，她于同年成为环球总督。

在该国将她称为公众人物的这五年中，该模特已经意识到她对音乐和表演等各种艺术领域的兴趣。但是，如果您在电视上谈论她目前的作品，那么这次哥伦比亚观众会看到她在《Factor X》（2022）中担任主持人。

这个音乐真人秀是在周末代表 Canal RCN 在银幕上制作的。

值得记住的是，在2020-2021年的真人秀节目中，劳拉·巴尔胡姆（Laura Barjum）还是主持人，但她的工作仅是在更衣室与参与者直接对话的情况下完成的，但在本季中，她是主要主持人。

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