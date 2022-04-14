古斯塔沃·佩特罗澄清说，他没有派兄弟去和伊万·莫雷诺谈话

历史条约的总统候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）似乎不喜欢他因谈论他的兄弟胡安·费尔南多·佩特罗在拉皮科塔监狱拜访被定罪的前参议员伊万·莫雷诺·罗哈斯而造成的政治飓风。

至少这是波哥大前市长本周三下午发布的推文所暗示的。在所有其他总统候选人发表机会主义言论浪潮之后，民意调查的领导人出来给出了另一种解释胡安·费尔南多·佩特罗的来访。

首先，佩特罗保证，他没有派他的兄弟或任何人代表左翼总统竞选活动与伊万·莫雷诺交谈；他说这甚至没有想到。

佩特罗说：“他们是要求与教会间正义与和平委员会交谈的囚犯，” 佩特罗说，他还在颤音中补充说，他的兄弟已经与该组织有联系多年，最近在工作中发生了事故。

佩特罗还说，因波哥大招募轮播案而入狱的伊万·莫雷诺 “是囚犯的人权发言人”。证明这一点的是他附在推文上的文件，莫雷诺在该信笺上签了字。

Petro mostró esta carta, con fecha de marzo de 2022, para probar que Moreno es vocero de los presos.

此外，左翼候选人强调，在胡安·费尔南多·佩特罗代表的教会间委员会访问期间，没有向囚犯提供减刑以换取选票。

在胡安·费尔南多·佩特罗（Juan Fernando Petro）因工伤事故接受治疗的医院里，总统候选人的兄弟回答了有关他有争议的监狱中心访问的问题，他去那里是因为囚犯有兴趣了解和平政策和监狱哥伦比亚。实际上，Twitter分享的文件证明了这种兴趣。

根据 Noticias Caracol 的说法，胡安·费尔南多·佩特罗与教会间委员会协调员胡安·达尼洛·鲁达一起进入监狱中心，他在拉皮科塔的逗留持续了大约六个小时。

此外，根据入场记录，授权佩特罗访问的人是比亚维森西奥·赫尔曼·查帕罗的前市长，他被判犯有杀人罪，而达尼洛·鲁达被圣安德烈斯前州长罗纳德·侯斯尼·贾勒正式接见，他被判犯有腐败罪。

此外，虽然朋友的探视 — — 正如他们入狱时所记录的那样 — — 应该是个人来访，但佩特罗和鲁埃达的到来却变成了在该监狱的准政治牢房里与十几名囚犯的会面。

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