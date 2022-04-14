瓜达拉哈拉：4月14日至19日，大都市区将停水

作为 “2022年圣周行动” 的一部分，大瓜达拉哈拉地区（AMG）的饮用水供应将从4月14日星期四开始到下周二（19日）削减。

这是由市政饮用水和污水处理服务系统（Siapa）报告的，该系统在一份声明中宣布，将对查帕拉-瓜达拉哈拉供水系统和AMG内的大多数液压装置进行维护。

虽然不会完全削减，但在为期五天的工作期间，饮用水服务将间歇性地进行。将受到影响的城市是瓜达拉哈拉、萨波潘、圣佩德罗·特拉凯帕克、托纳拉、萨尔托和胡安纳卡特兰。但是，没有具体说明将减少供应的殖民地。

虽然维修工作将在4月14日和15日进行，但剩下的时间将用于逐步恢复坦克和补给线的水平。他们还警告说，如果接下来的几天缺水，“这可能是由于家庭摄入量闷热而导致的非常特殊的情况，” 他们说。

La inversión para estos trabajos de mantenimiento es de 8.7 millones de pesos (Foto: Twitter@siapagdl)

同时，总干事卡洛斯·恩里克·托雷斯·卢戈（Carlos Enrique Torres Lugo）提到，从本周四 00:01 开始，这些任务将开始，计划在AMG的34个战略要点执行，以更换损坏或过时的设备。

同样，据详细介绍，将进行设备维护和翻新工作的最重要地点包括查帕拉工厂；Miravalle和Las Huertas水处理厂；抽1和2的旧系统以及中级Repumping East。

Siapa报告说，它将有560多名工人被安置在135个运营单位中，以协调储罐的清洁和清洗，配送网络的更换和维修，以及战略路口和阀门的实现。

这些工程的投资为870万比索，在施工期间，Siapa将为供不应求的殖民地提供免费管道服务，优先考虑并特别关注医院、庇护所和卫生机构。

El Siapa ofrecerá servicio gratuito de pipas de agua potable para las colonias que resulten afectadas (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

因此，哈利斯科州当局邀请民众尽可能储存水并将其用于其他用途，并检查设施以防止泄漏，短暂淋浴并且不要用软管洗车。如果需要管道，则为以下数量的 SiaPaTel 提供了 20 条开放线：33-3668-2482。

值得一提的是，3月底，瓜达拉哈拉州长恩里克·阿尔法罗（Enrique Alfaro）与总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AndrésManuelLópezObrador）举行了会议，讨论了该实体的流动性和供水问题，通过该协议达成了100亿比索的协议。

“这对我们来说非常顺利。幸运的是，解决瓜达拉哈拉供水问题的最紧迫项目和4号线项目已经商定。” 州长在离开国家宫殿后简短地评论道。

作为供水项目的一部分，阿尔法罗评论说，El SaltoCalderón渡槽第一部分的招标程序将开始，投资60亿比索，这将有助于每秒再向瓜达拉哈拉市供应一立方米。

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