加布里埃尔·索托提供了有关他对劳拉·博佐的法律胜利的新细节

在劳拉·博佐（Laura Bozzo）之后，她最近在媒体上露面，这要归功于她为新节目《让它发生》举办的一次会议！, 详细介绍了他们与影响到 Gabriel Soto和Irina Baeva 的精神损害有关的法律程序, 作为诽谤受害者的histrion 证实该程序正在执行中.

正是在 Televisa早间节目Hoy的最新播出中，在情节剧《你还记得我》中为佩德罗·卡塞雷斯献出生命的演员详细介绍了该案的细节，据称该案已经裁定支持他对秘鲁主持人的投诉。

Telenovela heartthrob强调说：“我认为在任何你不舒服的情况下，你都必须提高自己的声音，就像我在某个时候的情况一样，也是我的要求主题，我认为这造成了非常严重的道德损害，当这种情况发生时，你必须为正义而战。”

Gabriel Soto e Irina Barva ganaron proceso en contra de Laura Bozzo, la sentencia es ejecutoria Fotos: Cuartoscuro // Instagram @teacuerdasof / @irinabaeva

后来，他被问及这位前T elevisa和TV Azteca 节目主持人是否已经支付了她的首笔赔偿金，因为自 2021年中以来，法官裁定这对histrion夫妇有利：“是的，它仍在执行中，” 来自墨西哥城的历史学家强调。

执行判决是指不允许司法补救措施，可能需要偶然遵守或对你的案件采取行政行动。墨西哥口译员的这些声明是对 Grupo Imagen新成员所说的话的回应。

这位69岁的墨西哥和意大利入籍诉讼@@ 律师说：“所有法律问题都应该与我的律师讨论，” 他将于4月18日重返小银幕。

Bozzo habló de los problemas con Sánchez Azuara (Instagram: laurabozzo)

后来，在4月13日对媒体的讲话中，主持人回忆起这对口译员的问题是如何产生的，并解释说，正是在她在 Univision 逗留期间，她被要求发表意见，但被歪曲了。

“我知道伊琳娜和加布里埃尔·索托的话题之所以受到上诉，是因为这是我在一个名为 La opina 的 Univision 节目中说的观点。伊琳娜打算做一个关于女性的演讲，他们告诉我 '你怎么看？'; 我说' 它不代表我 '。如果我起诉所有谈论 [关于我] 的人，我将成为百万富翁。” 主持人总结道，他将 “让那个可怜的人过去” 这句话永生不朽。

劳拉小姐在公开声明中声称加布里埃尔因为对巴耶娃的不忠而最终与当时的妻子杰拉尔丁·巴赞（Geraldine Bazán）结盟，两位演员都于2020年10月起诉博佐，罪名是诽谤，骚扰和威胁罪。

此前，有传言说，劳拉·博佐（Laura Bozzo）可能面临的后果包括如果原告要求失去法定姓名，以及在因精神损害而败诉后向索托和伊琳娜支付赔偿，这确保了早间节目《S ale el Sol》的安全，金额刚刚超过1300万比索。

Laura Bozzo no asistió a audiencia con Gabriel Soto. (Foto: Instagram)

法律程序仅持续了一年，2021年10月20日，法官裁定演员提供的证据足以对他们提起诉讼。根据墨西哥城高等法院（TSJCDMX）的裁决，劳拉·博佐（Laura Bozzo）必须赔偿这对夫妇的精神损失。

两位演员的律师古斯塔沃·埃雷拉（Gustavo Herrera）表示，金额仍将取决于决定其收入的过程，即与电视台的合同或品牌。目前尚不清楚秘鲁主持人与她最近雇用的网络达成了什么安排，雇用了她。

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