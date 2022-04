Enel宣布利马和卡亚俄停电：已知区域和时间表

该公司 Enel 报告称,本周五和周六,4月15日和16日,它将限制利马和卡亚俄几个地区的电力服务,并建议人们采取预防措施。

该公司在一份声明中表示,暂停是由于对电网进行预防性维护工程,“以提高服务质量” 并 “使我们能够规避风险并确保供应的连续性”,Enel 解释说。

停电不会影响所有这些司法管辖区,仅限于区域和时间表。

停电将按如下方式执行:

4 月 15 日星期五

卡亚俄 09:00 — 15:00

URB。工业 OQUENDO CALLE NUEVE(ENTEL 秘鲁)

4 月 16 日星期六

逗号 08:30 — 16:30

URB。香格里拉街 LOS LAURELES MZ F, 洛斯诺加莱斯街 MZ A, 洛斯诺加莱斯街 MZ K.

卡亚俄 08:30 — 17:30

AV。海军上将米格尔·格劳 CDRAS 10、11、12、28、URB。圣玛丽娜南AV。SAENZ PEÑA CDRAS 7、8、14、阿雷基帕街 CRA 1、布宜诺斯艾利斯街 MZ B9、COLON CDRAS 街 7、8、街 S/N CDRA 1、VILLAR CDRAS 街 1、2、JR。ARICA CDRAS 1、2、JR.CUSCO CDRAS 1、28、JR.MONTEZUMA CDRAS 9、10。

卡亚俄 09:00 — 10:30

STREET S/N 前圣阿古斯丁农场,卡亚俄,JCDECAUX PERU S.A.C.

4月18日,星期一

圣马丁德波雷斯 08:00 — 09:30

合作警察自己的家 CALLE ALBERTO ROJAS CDRAS 1, 11, URB.PEDREGAL HIGH STREET VICENTE DEL VILLAR CRA 1,PACLON STREET CDRAS 1、2、3、JR。PEDREGAL CDRAS 1, 4, 弗朗西斯科·罗塞洛 CDRAS 通道 1, 3, MZ J, LIME PASSAGE CRA 1, 狮子通道 CDRAS 1, 2, 9, 奇迹通道 CRA 1.

利马被包围 08:00 — 09:00

URB。工业计数 AV。吉列尔莫 DANSEY CDRAS 20、21,邻里单位偷窥者 AV。LUIS BRAILE CDRA 4,AV。奥斯卡 ·R· 贝纳维德斯 CDRAS 1、2、3、4、20、21、22、23、CALLA ANGEL CDRAS 2、3、JR。VICTOR REYNEL CDRA 10,URB。CYPRECES AV.VICTOR SARRIA CDRAS 11、23,私人通道 CDRAS 2、3、4。

石桥 08:30 — 17:30

ASSOC。LOS NARANJITOS AV。塔楼 LTS. 83、84、MZ A、E、F、G、H、L、O、Z、街道 1 MZ B、3 LT. 69、TAMBO INGA FARM、AV。泛美北部 10272,MZ A1,B,ASOC。未来 MZ C,ASOC。HUARAZ MZ A 的孩子们,ASOC。未来 MZ C,ASOC。寂寞之王MZ A.

圣罗莎德奎夫斯 09:00 — 18:00

C.P. VIRGEN DEL CARMEN DE QUIPAN MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M. INTERNAL

逗号 09:30 — 11:00 URB。

PASCANA AV。TUPAC AMARU CDRAS 34, 37, 64, 塞萨尔·瓦列霍街 CDRA 1, FELIPE PINGLO 街 CDRAS 1, 34, GARCILASO DE LA VEGA STREET CDRA 3, LORD COCHRANE STREET CDRA 1, JR.亚伯拉罕·瓦尔德洛玛 CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, MZ Q, JR.CASANAVE CRA 8 MZ TO, JR.GARCILAZO DE LA VEGA CDRAS 1、2、3、MZ C、F、T、JRJOAQUIN CAPELA CRA 1, JR.JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRAS 1, 2, 3, JR.LOPEZ ALBUJAR CDRAS 1, 3, MZ TO, JR.PEDRO PAULET CDRAS 1, 2, 3, MZ B, S, 通道 3, 通道 5, PASSAGE GARCIA CDRA 1, MZ A, 约瑟夫·贝尔纳多 CDRA 通道 1, 马里亚诺·梅尔加通道 CDRAS 1, 2.

利马被包围 11:00 — 12:00

AV。阿根廷 CDRAS 2、10、11、JR。加斯帕尔·埃尔南德斯 CRA 8.

圣马丁德波雷斯 11:30 — 13:00

URB。念珠 JR.本杰明 QUIROGA CDRAS 3、4、8、9、MZ B、F1、URB。SAN GERMAN JR。ELEUTERIO VENTURA HUAMAN CDRAS 8, 9, MZ C, D, AND, Z, JR.ELOY REATEGUI CDRAS 8, 9, MZ B, B1, C1, AND, JR.EUSEBIO GALVEZ CRA 3, MZ C, JR.PHILIP COHAILA CDRAS 4、8、9、MZ A、A1、D、D1、E、E1、Z、JR。耶稣维拉 CDRA 9, MZ B1, F1, SIMA JR.MELCHIOR 符合 CDRAS 8、9、MZ TO、A1、E1、P 的要求。

逗号 12:00 — 13:30

A.H. LA MERCED AV.TUPAC AMARU CDRA 1,URB。HUAQUILLA 和 AV。TUPAC AMARU CDRAS 15, 16, 17, 54, 55, MZ I1, 加拿大街 CDRA 1, MZ H1, 我, 古巴街 CDRAS 1, 2, 牙买加街 CDRA 2, JR.收益 CDRA 1, JR.智利共和国 CDRA 2,JR。秘鲁共和国 CDRAS 10、11、12、MZ E、J、JR。乌拉圭 CDRA 1,MIGUEL GRAU PARK CDRA 1,PJ 边缘社区圣罗莎 AV。TUPAC AMARU CDRAS 20, 21, MIRAFLORES 街 CRA 1, JR.MIRAMAR CDRAS 1、2、JR.石灰的圣玫瑰 CDRA 1。内部

利马被包围 13:00 — 14:00

AV。奥斯卡 R BENAVIDES CDRAS 4、5、6、STREET GARCIA VILLON CDRAS 3、6。

圣马丁德波雷斯 14:30 — 16:00

URB。ANTARES AV。TOMAS VALLE CDRAS 18, 20, 街头吉列尔莫·摩尔 CDRA 1, MZ J, 我, PEDRO UNANUE STREET CDRAS 1, 2, MZ G, H, 我, 街圣佩德罗 CDRA 18, MZ H, I, J, JR.NICOLAS DUEÑAS CDRA 1,ILO CDRA 通道 2,URB。丹尼尔·阿尔西德斯腐肉 AV。TOMAS VALLEY MZ A, D, D1, 八月的第 5 街 MZ E, E1, F, F1, Z, PASSAGE 44 MZ C, URB。圣佩德罗 DE GARAGAY AV。TOMAS VALLE MZ I, 哈维尔·赫罗德街 CDRA 18, MZ J, DANMERT CDRA 的 CALLA JUANA ALARCO 5 MZ A, H, J, 桑托斯·乔卡诺街 CDRA 5, MZ G.

利马被包围 15:00 — 16:00

合作的孩子耶稣AV。CARCAMO CDRAS 5、6、7、MZ A、B、C、D、E、AV。奥斯卡 R. BENAVIDES CDRAS 6、7、51、CALLE SAN BENITO DE PALERMO CDRA 1、MZ C、D、PASSAGE SAN JUDE THADDEUS CDRA 1、MZ A、D、E、SAN MARTIN CDRA 1、MZ B、C

逗号 15:00 — 16:30

P.J. EL CARMEN AV.CASANAVE CDRAS 1、2、3、6、MZ F、URB。分布 AV。TUPAC AMARU CDRAS 31、32、33、61、62、63、STREET LAS ORQUIDEAS CDRA 1、街头 CADTUS CDRA 1、JR.栀子花 CDRAS 1, 2, MZ B, D, H, JR.木兰 CDRAS 1, 2, MZ B, G, H, JR.CYPRECES CDRAS 3, 4, MZ F, JR.茉莉花 CDRAS 1, 2, MZ D, E, JR.百合 CRA 1, JR.默特尔 CDRAS 2, 3, MZ H, URB。LA PASCANA AV。TUPAC AMARU MZ K, 卡洛斯·瓦尔德拉玛街 CDRA 1, JR.亚伯拉罕 VALDELOMAR CDRAS 1, 2, MZ H, JR.CYRUS ALEGRIA CDRAS 1、2、3、33、MZ K. 内部

卡亚俄 08:30 — 17:30

邻里单位模型 AV.JOSE GALVEZ CDRA 1,AV。马可波罗 CDRAS 1、6、7 啊。VICTOR GONZALES MZ A, B, C, D, F, 财政区 N°5 街 A CDRA 1, MZ J, ANCASH STREET CDRAS 2, 3, 4, 5, 6, 7, MZ A, B, 街 B CDRAS 1, 街 CDRA 1, 街 S/N MZ E, L, JR。WIDE CDRA 1,JR.炖 CDRAS 6、10、JR.PEDRO RUIZ GALLO CDRA 5, MZ F, JR.SALOM CDRAS 5、6、JR.华盛顿 MZ C,通道 1 MZ E,F,PASSAGE PEDRO RUIZ GALLO CDRA 5。