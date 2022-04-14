El Dane 透露，政治不确定性增加了企业家的悲观情绪

La construcción de vivienda seguirá como uno de los sectores con mejores proyecciones para este año ayudado por los subsidios del Gobierno colombiano que incentivan la compra de unidades nuevas. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

该国距离选举新总统只有一个多月的时间。戴恩说，鉴于选举可能获胜者的不确定性，商人内部的悲观情绪越来越大。该实体强调，到今年3月，商人信心指数与去年相比下降至62.7点，即下降0.4点。

Dane解释说：“本次调查提供了以下方面的最新指标：a. 运营状况；b. 影响运营和雇用员工的渠道；c. 实施的调整机制；d. 对经济表现的预期；以及 e. 对公司接受的支持政策和福利的看法”关于他在过去几个小时里所做的分析。

戴恩董事胡安·丹尼尔·奥维耶多（Juan Daniel Oviedo）表示，实际上，正是政治格局使商人对其财务前景持怀疑态度。奥维耶多说：“我们看到，面对商业信心下降，就通货膨胀而言，宏观经济背景，再加上政治周期和选举进程的不确定性，是最明显的因素。”

丹恩（Dane）的研究结果显示，考虑到其价值与上个月完全相同，97.2％的商业，制造业，服务业和建筑业的公司在2022年2月报告了正常运营。贸易占98.4％，在正常运营的公司中所占比例最高，而另一方面，建筑业的比例最低，为84.3％。另一方面，有11.6％的公司报告了2月份的投入供应问题。

Dane Dane

Danel指出，有73.2％的公司报告说，由于可用性问题，他们不得不中断投入的流动。该行业的公司也遭受了78.3％的问题。此外，有71.2％的公司保证成本会增加，特别是在建筑行业，这一比例上升到87.4％。

另一方面，根据Fenalco的说法，在其调查中咨询的企业家中有46％的预期认为，在这一年中，他们的业务表现将继续改善。37％的企业家保证他们的销售额与2021年3月的销售额相似。今年销售额下降了19％。尽管有46％的企业家认为公司的前景和未来是乐观的，但对于12％的企业家来说，未来没有乐观的迹象。

“过去几个月价格的普遍上涨迫使交易者重新安排业务，并努力不将所有成本超支转移给消费者，这表明尽管3月份的平衡良好，但通货膨胀峰值可能会在未来几个月内改变情况，”Fenalco 总裁海梅·阿尔贝托·卡巴尔说。

全国商人联合会（Fenalco）在《BitácoraEconómica》杂志上发表的结果中补充说：“不幸的是，通货膨胀导致超市购物车的许多产品都装在盒子里，买家无法拿走，因为他们的预算不允许它们。”

安迪总裁布鲁斯·麦克·马斯特（Bruce Mac Master）评论说，在今天这样的时代，必要的是 “保持公司的生产力，以加强和捍卫就业。我们必须继续努力创造一个有利的环境，使公司能够激活所有价值链。”

继续阅读：