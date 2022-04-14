复活节：将WhatsApp图标更改为紫色十字架的技巧

成千上万的 WhatsApp 用户，尤其是那些使用安卓手机的用户，惊讶地得知这一点即时消息传递应用程序有很多秘密，在社交网络上风靡一时，因为它们允许您每次自定义智能手机月。

例如，现在已经知道将经典的绿色WhatsApp徽标更改为显示紫色十字架的符号的技巧。接下来，Infobae详细解释了如何做到这一点。

这样您就可以将WhatsApp图标更改为复活节的十字架

在我们开始逐步提及之前，您需要下载将使用新WhatsApp图标的图像。

您可以在谷歌浏览器或 Safar i浏览器中搜索 “拉丁十字表情符号”，然后选择最喜欢的一个。应该记住，为了使此技巧在视觉上看起来更好，它必须具有透明背景；即 PNG格式。

PicsArt. (foto: YouTube)

如果您找不到背景透明的表情符号，或者找不到以JPG或GIF等其他格式下载的表情符号，则无需担心。有一个名为 PicsArt 的应用程序，它使您可以完全免费地擦除任何图像的背景，并且非常容易做到。现在 ，一步一步：

1.首先是进入谷歌播放。

2。接下来，您应该搜索名为 Nova Launcher的应用程序。您可以通过此链接直接安装它。

3.然后打开应用程序并配置移动启动器的显示样式。

4.完成后，您现在应该按WhatsApp图标两秒钟。

5。将出现一个窗口，允许您修改名称和徽标。

6。单击 WhatsApp 图标，然后单击应用程序，然后单击照片，现在您必须选择十字架的照片。

Cruz morada para ícono de WhatsApp. (foto: EmojiTierra)

7.这就是全部。现在只需要保存更改，您将看到传统的WhatsApp图标将被替换。相反，它会有一个心形图标，粉红色或红色。

如果您还没有说服智能手机的外观，则只需卸载Nova Launcher，一切都会恢复正常。

最后但并非最不重要的一点是，Nova Launcher 不仅允许您更改已保存图像的图标。 您还可以更改应用程序的名称。

Emojis de cruz morada para WhatsApp. (foto: La Verdad Noticias)

当WhatsApp上有新消息时，荷马·辛普森可以通知您，以下是步骤

首先，您需要下载MP3格式的荷马·辛普森音频。要在 YouTube 上查找音频，您必须转到此链接。应该注意的是，该链接是荷马可以在平台上找到的众多音频之一。

你甚至可以使用巴特·辛普森的声音。

Voz de Bart Simpson para WhatsApp. (foto: YouTube/TodoTOP)

同样，要将其下载到智能手机，您可以使用从此门户网站下载音乐的各个页面，只需粘贴链接并选择格式即可。

另外，建议使用诸如 SnapTub e之类的应用程序，该应用程序可在 Play商店中找到，这是所有Android上都存在的虚拟商店。

现在，是时候将荷马的声音设置为 WhatsApp 消息铃声了

1.下载荷马·辛普森音频后，转到 WhatsApp，然后点击右上角的三点图标。

2。选择 “设置” 选项，然后选择 “通知”。

3.输入通知音选项，默认情况下将显示铃声。

4.转到最后，您将能够找到 “添加铃声” 选项。

5。播放并搜索从 YouTube 下载的荷马·辛普森的 MP3 音频，仅此而已。

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