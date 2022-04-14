复活节：将WhatsApp图标更改为紫色十字架的技巧

成千上万的 WhatsApp 用户，尤其是那些使用安卓手机的用户，惊讶地得知这一点即时消息传递应用程序有很多秘密，在社交网络上风靡一时，因为它们允许您每次自定义智能手机月。
例如，现在已经知道将经典的绿色WhatsApp徽标更改为显示紫色十字架的符号的技巧。接下来，Infobae详细解释了如何做到这一点。
这样您就可以将WhatsApp图标更改为复活节的十字架
在我们开始逐步提及之前，您需要下载将使用新WhatsApp图标的图像。
您可以在谷歌浏览器或 Safar i浏览器中搜索 “拉丁十字表情符号”，然后选择最喜欢的一个。应该记住，为了使此技巧在视觉上看起来更好，它必须具有透明背景；即 PNG格式。
如果您找不到背景透明的表情符号，或者找不到以JPG或GIF等其他格式下载的表情符号，则无需担心。有一个名为 PicsArt 的应用程序，它使您可以完全免费地擦除任何图像的背景，并且非常容易做到。现在，一步一步：
1.首先是进入谷歌播放。
2。接下来，您应该搜索名为 Nova Launcher的应用程序。您可以通过此链接直接安装它。
3.然后打开应用程序并配置移动启动器的显示样式。
4.完成后，您现在应该按WhatsApp图标两秒钟。
5。将出现一个窗口，允许您修改名称和徽标。
6。单击 WhatsApp 图标，然后单击应用程序，然后单击照片，现在您必须选择十字架的照片。
7.这就是全部。现在只需要保存更改，您将看到传统的WhatsApp图标将被替换。相反，它会有一个心形图标，粉红色或红色。
如果您还没有说服智能手机的外观，则只需卸载Nova Launcher，一切都会恢复正常。
最后但并非最不重要的一点是，Nova Launcher 不仅允许您更改已保存图像的图标。您还可以更改应用程序的名称。
当WhatsApp上有新消息时，荷马·辛普森可以通知您，以下是步骤
首先，您需要下载MP3格式的荷马·辛普森音频。要在 YouTube 上查找音频，您必须转到此链接。应该注意的是，该链接是荷马可以在平台上找到的众多音频之一。
同样，要将其下载到智能手机，您可以使用从此门户网站下载音乐的各个页面，只需粘贴链接并选择格式即可。
另外，建议使用诸如 SnapTub e之类的应用程序，该应用程序可在 Play商店中找到，这是所有Android上都存在的虚拟商店。
现在，是时候将荷马的声音设置为 WhatsApp 消息铃声了
1.下载荷马·辛普森音频后，转到 WhatsApp，然后点击右上角的三点图标。
2。选择 “设置” 选项，然后选择 “通知”。
3.输入通知音选项，默认情况下将显示铃声。
4.转到最后，您将能够找到 “添加铃声” 选项。
5。播放并搜索从 YouTube 下载的荷马·辛普森的 MP3 音频，仅此而已。
继续阅读