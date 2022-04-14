复活节：在旅途中防止房屋被抢劫

根据波哥大安全，共存和司法区秘书处的最新公告，今年头几个月的房屋盗窃案有所减少。与2021年同期相比，这种犯罪下降了36.7％，而在2022年期间，该犯罪的下降趋势为43.8％。

但是，应该记住，圣周是一年中的第一个长假，成千上万的人利用它进行休息旅行或朝圣。然后，你的房屋将空无一人，一些不道德的人会借此机会进入并拿走你的贵重物品，这将增加数量，你将从休息中回来面对头痛。

为了防止这种情况发生在您身上，值得遵循一些建议，以使您的房屋不受公寓业主的控制，他们可能正等着您将他们的第一张照片上传到海滩上以采取行动。

最明显的建议是在出行前检查一下门窗是否已安全关闭。这还包括检查铰链是否处于良好状态，没有生锈或磨损。如果你已经安装了杠铃，请确保它们在中等压力（例如推或踢）下保持僵硬。别忘了你的阳台门或窗户；应该没有办法从外面打开。在你离开之前把钥匙从锁上剥下来；这个错误比你想象的更为普遍。

另一个建议是向值得信赖的家人、朋友或邻居推荐你的房屋：让他们不时在你的房子里走来走去，以确保没有什么奇怪的事情发生。如果你对建筑物的管理员有信心，你也可以寻求同样的帮助。另一个不错的选择是与象限中的警察交谈。

一个好主意是将贵重物品（例如珠宝、计算机或游戏机）放在视线之外，远离窗户或阳台的视野。使用窗帘并将这些物品存放在橱柜、抽屉或床垫下面。如果您可以使用保险箱，请使用它。

你应该记住的一件事是，有些房屋盗窃是有计划的：犯罪者收到的信息表明你将不在家，将等待片刻采取行动。检查门窗的外缘是否有公寓业主可能留下的任何痕迹，以标记房屋的理想偷窃。拍照、删除照片并向当局举报。

在保护自己和家人的财物方面，科技也可以成为你的盟友或敌人。某些数字助理（例如Alexa或Google Home）允许您对家中的灯光，电视和扬声器进行编程，使其在特定时间打开，从而给人以外界的印象是家里有人。即使您没有这些助手，也可以通过 “计时器” 选项手动设置电视或音响设备。

另一方面，并非所有在社交媒体上关注您的人都有良好的意愿。考虑不要用公布你何时何地旅行的帖子来提醒犯罪分子。沙滩上的那张照片可以等着你和你的亲人回家。

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