钦查的复活节：此时您应该品尝的典型菜肴和甜点

总是有机会享用秘鲁美食，尤其是在诸如复活节周。在这些日子里，秘鲁人和游客都在寻找最好的典型菜肴来品尝民族美食。Chincha 将自己视为实现此目的的绝佳目的地。

按照这些思路，最好利用假期（周四和周五）与家人或朋友一起前往这个目的地。而且，由于食物是了解某个地方的重要组成部分，因此我们在钦查可以找到以下内容。在下一个笔记中了解它。

钦查美食

chinchana 美食将 carapulcra 作为旗手，提供美味的干汤。此外，当一起食用时，这道菜被称为 “乳房污渍”。同样值得注意的是干山羊和兔子、贻贝的 chupe 和 cebiche、火鸡剁碎、南瓜 locro、tamales、anticuchos 和玉米 humitas。

另一方面，在甜点中，最喜欢的是枇杷果冻，木瓜捣碎，绿无花果和李子甜，过滤豆和picarones。

carapulcra con sopa seca

这是秘鲁沿海的典型食物，这道菜是用猪肉，鸡肉或两者兼而有之，欧芹和总是在家里吃的美味辣椒制成的。但是，既然你要去城市旅行，所以要寻找一个 “点”，你一定会喜欢这顿饭。我记得路易斯·库托·瓜达卢佩（Luis Cuto 'Guadalupe）关于尝试这道菜的建议，还有什么比了解秘鲁的部分地区更好的了。

La carapulcra y la soca seca se han convertido en platos tradicionales de la gastronomía criolla.

seco de cabrito

山高（Seco）是秘鲁北部最具代表性的菜肴之一，在不同地区有所不同，其主要成分是孩子的嫩肉，配以洋葱和大蒜调味的豆类。但是，它在钦查也有业务。它主要在热门假期和家庭度假期间消费，复活节也不例外。

Seco de cabrito

酸橘汁腌鱼 de mejillones

现在仍然是夏季，还有什么更好的方式去钦查尝试贻贝酸橘汁腌鱼。它包含红洋葱，果汁，香菜叶，胡椒粉和这种软体动物。与家人一起享受的一切。

Cebiche de mejillones

Picadillo de pavo

它包含火鸡肉末所伴随的大米，土豆和蔬菜。这和你平时在圣诞节吃的东西不同。请记住，这道菜在Chincha中是众所周知的。

Picadillo de pavo

Jalea de Níspero

也被称为枇杷果酱。在季节时充分利用这种水果是理想的选择。枸杞是一种含有大量果胶的水果，果胶是一种天然纤维，一旦冷却，果酱就会变稠。此外，它还含有维生素，矿物质和单宁，使其成为一种营养丰富且完整的食物。

Jalea de níspero

木瓜怦怦直跳的

Quince candy，您可以在Chincha享用美味的午餐后尝试的帖子。尽管它起源于希腊，并从那里传播到西班牙和葡萄牙等国家，但正是在 “欢乐谷” 中，这种令人着迷和征服口味的食谱得以拯救和保存。在旅途中尝试一下。

Machacado de membrillo

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