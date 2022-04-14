Daddy Yankee 粉丝对瓜达拉哈拉和蒙特雷音乐会门票预售失败的模因做出了反应

爸爸洋基（Daddy Yankee）是雷鬼摇摆乐的最大参展商之一，雷鬼摇摆乐是一种近年来流行的音乐流派，并受到了许多艺术家，甚至欧洲人的启发，他宣布退休，这将是他最后一次包括墨西哥在内的国际巡演

这位波多黎各歌手宣布了他在墨西哥职业生涯的最后一场音乐会的日期，这些活动尚待修改，目前包括蒂华纳，蒙特雷，瓜达拉哈拉，墨西哥城，韦拉克鲁斯和金塔纳罗奥州。

4月12日星期二和4月13日星期三，他们在蒙特雷（11月24日）和瓜达拉哈拉（11月26日）举行的音乐会的门票开始预售，根据用户的说法，这在通过 Funticket购买门票时出现了一些错误和不便，负责销售的页面。

Los fans del “Big Boss” ansiaban verlo por última vez en los escenarios, por lo que los memes en Twitter también estuvieron dedicados a los buenos deseos para conseguir entradas (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

这位艺术家的追随者很快通过社交网络表达了他们的烦恼和绝望，希望最后一次在墨西哥舞台上看到汽油表演者，因此，面对网站即将饱和，他的粉丝在Twitter平台上倾向于他的名字主题标签 #daddyyankee。

网友报道说，Funticket激活了直到销售还剩多少的计数器，该计数器在倒计时结束前几分钟就下降了，在社交网络上引起了模因，因为他们意识到一些富豪和tapatio用户 “看起来像小丑”，因为他们无法获得备受赞誉的门票。

但是，倒计时并不是唯一的问题。Daddy Yankee 的追随者还抱怨说，该平台开始将他重定向到另一个页面，并要求不要分享私人信息，这使那些想用电子卡付款的人感到恐惧。

Fanáticos denunciaron la caída de Funticket con memes a través de Twitter (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

雷蒙德·阿亚拉（Raymond Ayala），俗称 Daddy Yankee，是一位来自波多黎各的雷鬼摇摆乐艺术家，他的遗产非常广泛，也许是其中最多的遗产之一重要的是他是第一位获得 Billboard 名人堂奖的城市艺术家。

他是 Rompe、P etrol、E lla m e lift、Dura 和 D espacito 等歌曲背后的推动力，他还售出了超过 1700 万张专辑，在 Billboard Hot Latin Songs 排行榜上排名第 84，其中七首排名第一和第 36 位。

他还是第一位在Billboard舞台上进行现场表演的雷鬼摇摆乐艺术家，这无疑为城市艺术家迈出了一大步，因为之前没有人参加过颁奖典礼。也被称为 Big Boss，在 Billboard 名人堂中获得了荣誉。

他还在 Billboard 上为城市音乐开辟了道路，赢得了 10 项吉尼斯唱片、20 项 Billboard 音乐奖、26 项 Billboard 拉丁音乐奖、7 项 Billboard 音乐奖、7 项拉丁格莱美奖和 3 项美国音乐奖。

他目前是城市音乐最有影响力的人之一，被认为是一位活生生的传奇人物。

Además, seguidores mostraron su emoción por ser uno de los últimos conciertos del puertorriqueño, quien en marzo, ha anunciado su retiro de los escenarios (Fotos: Capturas de pantalla / Twitter)

2022年3月20日，通过在其YouTube帐户上发布的视频，这位艺术家感谢粉丝们在他职业生涯中获得的支持，并宣布了已经被推测的事情，即他最终从舞台上退休。

他表示，这将是他最后一次在十多个国家访问的结束。这次巡演被称为 “最后的巡回演出”，将于8月开始，到2022年12月结束。根据波多黎各人自己的网站，波多黎各人将访问整整14个国家。

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