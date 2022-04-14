根据Ideam的说法，哥伦比亚将在雨中结束复活节

根据水文、气象与环境研究所（Ideam）的数据，在复活节的剩余时间里，预计全国各地都会出现多云和降雨情况。据该实体称，直到 4月17日，预计将在太平洋地区，加勒比地区南部以及安第斯山脉中部，北部和西部降雨。

根据该研究所的数据，在本周剩余时间内，该国的降雨量可能会逐渐增加，特别是在 4月16日星期六和17日星期日。

就圣安德烈斯群岛和普罗维登西亚群岛而言，这位官员表示，在复活节的剩余时间里，预计天气会干燥，尽管Ideam不排除整个周末都会出现短期降雨。

应该记住，在哥伦比亚加勒比海，由于强风和大浪，特别是在公海，橙色警报得以维持。鉴于警告，Ideam建议该地区的当局以及旅行者和居民随时了解他们从该实体发布的信息，以避免任何紧急情况。

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根据对安第斯地区的预测，该研究所宣布，下午、晚上和凌晨将有不同强度的降雨，特别是在安蒂奥基亚、北桑坦德、桑坦德、博亚卡以北、昆迪纳马卡、卡尔达斯、里萨拉尔达、金迪奥和托利马。

对于波哥大的萨凡纳，估计在圣周四和周五会有小雨。最持久的降雨将发生在城市的西部和北部，从那几天的下午到晚上。此外，根据卡德纳的说法，预计该国首都将有电力活动。

Ideam的预测负责人还宣布，在圣周的剩余时间里，在奥里诺基亚和亚马逊地区，预计还会有雨天。据该官员称，就奥里诺基亚而言，预计梅塔，阿劳卡，卡萨纳雷和比查达以西的某些地区将有不同强度的降雨，从耶稣受难日开始可能会有雷暴。

卡德纳解释@@ 说：“对于亚马逊来说，到周三和耶稣受难日，亚马逊山麓地区和普图马约卡克塔地区的降雨量将持续到周三和耶稣受难日，” 卡德纳解释说，周末该地区的降雨量将趋于减少。

关于太平洋区域，该研究所报告说，预计未来几天会有大量降雨，下午、夜间和凌晨还会有雷暴，特别是在乔科、考卡山谷省南部、考卡西部和纳里尼奥西北部地区。

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Imagen de archivo. Por cuenta de la primera temporada de lluvias que a traviesa Colombia en este 2022, en lo que va del mes de abril ya se han registrado 50 cierres totales en las vías colombianas, según el Invías. Foto: Invías

在复活节周期间，美国国家道路研究所（Invías）告知RCN电台，今年到目前为止，今年到目前为止，该国的道路走廊已全面关闭225次，部分封闭247次，其中50次完全封闭，51次部分封闭发生在4月。

正如Invias向广播电台报道的那样，4月12日被切断，据报道，哥伦比亚道路的封锁情况是：

-洛斯库罗斯-马拉加公路走廊（桑坦德）限制通行（按时间表）。

-通往 Orrapihuasi-Depression El Vergel 公路（卡克塔）54 公里处的一条车道。

-通往 Dos y Medio-Otanche 公路（博亚卡）上的一条车道。

-贝伦·萨卡马公路和奥坦切-奇金奎拉公路（博亚卡）限制通行。

-通往圣塞西莉亚-孟布和阿皮亚-拉弗吉尼亚州公路（里萨拉尔达）上的车道。

-巴尔西拉斯-圣多明各和拉普拉塔-瓦伦西亚公路，阿尔塔米拉-加比内特公路，诺拉斯科港-纳塔加，帕科尔-特萨利亚-特鲁埃尔（威拉）的限制通行。

-Pipiral-比亚维森西奥公路（梅塔）部分封闭。

-La Lejía-Saravena和Ocaña-Sar dinata公路（北桑坦德）限制通行。

-通过拉维加-圣塞瓦斯蒂安公路（考卡）的单车道。

-限制进入图克雷斯-萨马涅戈公路上的单车道，帕斯托-伊格罗内斯公路，帕斯托-拉皮斯西库尔图拉，胡宁-佩德雷加尔路（纳里尼奥）。

-受山体滑坡影响的本田-维莱塔公路上的一条车道的通行受限，同时在弗雷斯诺-马里基塔公路（昆迪纳马卡）的托利马受到山体滑坡的影响。

鉴于该国是第一个雨季，并考虑到圣周期间将在哥伦比亚道路上进行的旅行，Invías建议用户在出行前检查车辆的状况，并始终遵守交通标志和措施。

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