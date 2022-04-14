向小孩子教金融的书到达了书店

秘鲁银行协会（ASBANC）最近的一项研究指出，有77％的参与者表示，他们对学习如何更好地管理个人和家庭经济感兴趣或非常感兴趣。这表明金融教育是必要的，即使在很小的时候也是如此。出于这个原因，Crisol书店现在可以买到教孩子个人理财的课本 “Giver和他的朋友们”。

财务顾问Arantxa Layseca是Ara Retadora的内容创作者和该书的作者，他向家庭中最年轻的成员和父母讲授资金管理，并通过日常例子展示如何订购财务。

它简单的语言使孩子们可以更轻松地记住金钱，储蓄，组织和企业家精神等概念。此外，好奇的角色，例如小猪Giver，Toru海龟，猫Catu和vaquita Muchi代表了可以在家中复制的价值观。

莱塞卡强调说：“这项工作的目的是呼吁将个人理财教学纳入学校课程，因此，让教师自己掌握并应用该科目也很重要，这样他们才能将这些概念传授给学生。”

接下来是针对孩子的十二个故事，父母或老师将找到一些技巧，以加强他们在家中或课堂上学到的知识。为了使信息传达给更多的人，这本书将分发给位于Ventanilla的Fe y Alegría学校的老师，还将捐赠20本供学生使用，并向MAB组织捐赠50本书，该组织将惠及更多的男孩和女孩。秘鲁的不同地区。

保持财务明智和负责任是个人成长的关键因素，可以促进国家的更好发展。

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