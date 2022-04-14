秘鲁的 Bancada de Juntos 除以议会小组名称的变更

这次是在试图更改替补席的名字之后，议会左翼出现了新的突破。4 月 13 日下午，一份声明发布了将秘鲁的 Juntos 改为 Cambio Democrático 的决定这是在议会小组会议期间 “以多数票” 达成协议的.但是，尽管通过社交媒体宣布了协议，但五名国会议员中有两名坚持拒绝该措施。

正式宣布拒绝的议员之一是国会女议员伊莎贝尔·科尔特斯。“有两个政治空间选择了清洁工人的候选人资格：自从她邀请我担任议员以来，秘鲁一起为秘鲁，而新秘鲁则押注我在上次选举的国会名单上排名第二。多亏了这些空间，我才是国会议员”，议员在她的Twitter帐户上写道。

科尔特斯表示，他反对提议的更名，因为他认为应该添加新秘鲁的名字，这是一个由维罗尼卡·门多萨（Verónika Mendoza）领导的政治团体，秘鲁的Juntos结盟参加2021年大选。他写道：“我认为我们应该永远归功于那些从一开始就信任我们并保持一致的人，因此存在分歧：我们不会总是欠一个集体，我来自 Juntos por Peru-New Peru-New Peru，以及我的工会 Sitobur 和 Sitomun。”

Bancada de Juntos por el Perú dividida por el cambio de nombre del grupo parlamentario

根据宣布更名的声明，之所以做出这一决定，是因为 “我们正面临一个不同的政治时刻，因此有必要根据我们对所有秘鲁人的政治承诺采用一个名字。该出版物写道，民主变革银行批准了其促进和要求该国要求的变革进程的政治意愿，谴责腐败和打击不平等现象。”

官方回应

国会议员兼外贸和旅游部长罗伯托·桑切斯（RobertoSánchez）回应了国会女议员科尔特斯的拒绝。两人签署了致国会高级官员雨果·罗维拉的公报，其中转载了《国会议事规则》第62条第1款和第2款。这些条款具体规定了在议会小组或议会特别小组不是由最低人数的议员组成的情况下组建议会小组的要求。

“出于这些考虑，如果正式提出更改姓名的要求，我们作为Juntos por Peru政党议员的代表权将被中断”。此外，他们强调，立法部门的条例没有考虑到所提交的请求的类型。“因此，我们请你不要处理有关国会议员提出的请求”；即露丝·卢克、埃德加·雷蒙多和西格丽德·巴赞。

Bancada de Juntos por el Perú dividida por el cambio de nombre del grupo parlamentario

值得回顾一下在有问题的替补席上可见的另一个休息时间。几天前，国会女议员巴赞（Bazán）强调，尽管秘鲁的一名成员担任外贸和旅游部长，但秘鲁将不会成为政府的盟友。在与Epicentro的对话中，这位女议员指出，她与佩德罗·卡斯蒂略政府的距离已有几个月了。应该指出的是，罗伯托·桑切斯不仅是本届政府的部长，Juntos的秘鲁国会议员，而且还是加入维罗尼卡·门多萨（Verónika Mendoza）在2021年大选中诱惑共和国总统的党的主席。

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