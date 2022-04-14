当局对共和国首都的犯罪进行了两次打击

共和国首都当局报告说，该市的犯罪受到了两次打击。第一个是在波哥大北部指出的，他们在那里抓获了一名26岁的男子，他打算带着手机商店被盗的产品逃离。

根据波哥大都会警察检查官达里奥·佩尼亚中校的说法，被捕是由于穿制服的人进行了彻底的检查：“为了回应市民要求盗窃位于第15街的第122街的一处商业场所的呼吁。Unicentro，部门象限到达仓库，那里的门窗显然没有受到侵犯，但是他们在整个街区和房屋的屋顶上进行了彻底的检查，发现一个藏在屋顶上的公文包的人”。

他还表示，被捕的对象对他打算逃脱的战利品感到惊讶：“受试者拥有26部手机和各种配件，价值超过1.4亿比索，正如安全摄像头所证明的那样，他是从仓库中偷走的。”

当局报告的第二起事件发生在Teusaquillo镇，当四名罪犯非法扣留盗窃受害者的司机时，他们感到惊讶。Teusaquillo 警察局指挥官桑德拉·兰切罗斯上校报告说：

兰切罗斯上校总结@@ 说：“在搜查时，其中一人说他被其他乘客违背自己的意愿扣押，他的卡车也被偷了，因此这四名受试者立即被抓获。”

关于盗窃方式，兰切罗斯上校说：“有可能确定犯罪分子是由一名假警察在第80街接近卡车司机的，他们从那里将受害者送进私家车，带走了她的物品”，她得出结论说，他们后来设法找到了遗弃在圣克里斯托瓦尔镇的卡车。

波哥大不同当局之间的联合工作导致逮捕了属于不同犯罪结构的几名罪犯，他们通过盗窃和向首都和索阿查市的不同部门出售致幻剂进行跟踪。在本案中，总检察长办公室在国家警察的协作支持下，解散了在城市各地活动的四个犯罪团伙。

关于这些行动，司法机构指出：“总检察长办公室通过波哥大分局，在与国家警察的联合和持续调查工作中，将参与两项对公民安全影响最大的罪行的犯罪网络打击了三个星期：盗窃各种形式的毒品贩运和当地的毒品贩运。”

检察官办公室指出，到2022年为止，对在该市活动的犯罪集团的严重打击加剧，因为这些犯罪集团实施了直接影响过路人和商人的行为，检察官办公室指出：“与抢劫人员，房屋和商业有关的10个帮派今年到目前为止，机构以及零售业非法物质的销售都受到了影响。48 人被捕与各种犯罪有关。”。

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