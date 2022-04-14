俄罗斯炮击哈尔科夫地区后，至少有四人死亡，十人受伤

乌克兰当局在该市地区国家行政当局的官方电报帐户上称，周三在哈尔科夫地区的炮击事件中至少有四人死亡，十人受伤。

“2022年4月13日，俄罗斯军方向哈尔科夫涅米什利安斯基区的住宅楼开火。爆炸中有三人丧生。四名平民受伤，最小的17岁，年龄最大的75岁。” 其军事首长奥列格·西内古博夫说。

后来，西内古博夫报道说，俄罗斯军队对Severnaya Saltovka地区的哈尔科夫发动了几次袭击，证实了四名平民死亡，十人受伤，以及对平民住宅和个人财产的破坏。

此外，乌尼安通讯社报道说，据该地区军事行政当局负责人迪米特罗·日维茨基说，该地区东北部苏梅地区已经有100多名平民丧生。他证实，有许多尸体双手被绑住，有迹象头部遭受酷刑或枪伤。

Un proyectil ruso impacta en una zona residencial próxima al aeropuerto de Kharkiv

在这方面，日维茨基保证，医院里有很多人受伤，并表示他们通过了 “拥有数千辆俄罗斯装甲车的纵队，这些装甲车向周围的所有物体（包括老人和儿童）开火。”

另一方面，在该国其他地区，基辅市国家行政当局统计了将近1万名境内流离失所者，其中大多数来自伊尔平、布查或戈斯托梅尔等地区（3,978人），而大约1 500名平民将来自切尔尼戈夫。

根据基辅市长维塔利·克里琴科的说法，尽管公共交通仍然关闭，但三分之二的人口已经返回。此外，在维什霍罗德区，宵禁将从每天晚上8点至早上6点（当地时间）生效，直至4月18日。”

乌克兰议会人权事务专员柳德米拉·德尼索娃（Lyudmila Denisov a）在其官方Facebook个人资料上报道，另一个受战斗打击的地区是赫尔松，那里至少有106个定居点没有电，缺乏食物，药品和其他基本必需品。

“前几天，居住者占领了赫尔松的一个人道主义中心，该中心旨在帮助该地区的公民和医疗机构。种族主义者没收了药品、婴儿食品和尿布，“他强调说。

此外，他说，至少有137人，包括四名记者，是俄罗斯军事人员的人质，并强调 “占领者” 封锁了大多数乌克兰的信息渠道，并通过媒体散布虚假信息。

丹尼索娃还在她的官方 Facebook 个人资料上报道说，乌克兰平民报告说存在顿涅茨克伊索利亚西亚监狱的 “类似物”，囚犯在那里遭受酷刑。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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