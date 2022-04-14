哈利斯科州前卫生部长安东尼奥·克鲁塞斯·马达因挪用资源而入狱

哈利斯科州州长恩里克·阿尔法罗（Enrique Alfaro）证实了对前卫生国务秘书安东尼奥·克鲁塞斯·马达（Antonio Cruces Mada）的监禁，他于去年三月因挪用国库而被捕，尽管他很快被为自己辩护的宪法权利保护令释放。

“承诺很明确：上届政府卫生部门的贪污行为不会成为有罪不罚的又一故事。不久前，哈利斯科州前卫生部长安东尼奥·克鲁塞斯·马达（Antonio Cruces Mada）因其不当行为而被送进监狱，“州总统通过他的 Twitter 帐户写道。

他还对这一事实表示欢迎，因为这位前官员在 “法律之外” 以各种保护宪法权利的补救办法绕过了当局。阿尔法罗说，出于这个原因，他宣布法官下令对他进行预防性拘留，以面对 “他在监狱里的审判”。

应该指出的是，哈利斯科州检察官办公室于3月25日宣布逮捕克鲁塞斯·马达。但是，片刻之后，他提交了地方法官批准的宪法权利保护令，并得到了证实，因此亚里士多德·桑多瓦尔的前内阁成员被撤出了房屋。

(Foto: Twitter)

反腐败检察官赫@@ 拉尔多·德拉克鲁兹·托瓦尔（Gerard o de la Cruz Tovar）在这些事件发生前几天表示，这位前卫生部长逃避了听证会，推动了100多次宪法权利保护审判，要求他出席3月中旬商定的会议。

“当然，它必须挺身而出。显然，围绕该受众群体可能会发生很多事情，但现在必须通知它。他说：“我们知道，必须向司法机构发出通知，然后我们将到达听证会，我们将看看他是否及时收到通知，以及他是否出庭。”

从那一刻起，德拉克鲁兹·托瓦尔意识到克鲁塞斯·马达可以提供另一种保护（发生了）。此外，他证实，他没有逃避对法律的责任，因为他受到家庭保护。

“当然，这很安全。他在家里保安。从这个意义上讲，我们不能说他被逃避了，他尊重了保留。这是一个诉讼问题，最后，宪法权利保护令是所有人都有的辩护手段。这位官员解释说，他已经很好地利用了这种防御手段，因此他的程序肯定被推迟了。”

Antonio Cruces por fin fue vinculado a proceso después de varios años tras él (Foto: Especial)

安东尼奥·克鲁塞斯被指控的罪行是贪污和非法使用权力和权力。还发现他有不定期的预约并购买了定价过高的投入。所有这些行动将达到他在2016年执政期间挪用的至少6亿比索的公共资源。

这些并不是他所涉及的全部争议，因为 2021年11月，他在涉嫌袭击后被发现遭到殴打并被绑住手脚。他被剥夺了大约5万比索和他旅行的豪华车。

州检察官办公室详细说，这位前官员是在萨波潘市Colinas de Atemajac附近的一个公园附近被发现的。他立即得到急救，随后被送往医院就医。

据当局称，犯罪发生在安东尼奥·克鲁塞斯（Antonio Cruces）的家外，他来自从事妇科医生的职业。从一个时刻到另一个时刻，他被一个命令拦截，该指挥部 “抬起” 了他，殴打并在一段时间后被抛弃。

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