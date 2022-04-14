如果吉马良斯不符合 BetPlay I 联赛的 “八强” 资格，América de Cali 指令将支持吉马良斯

En la imagen el entrenador Alexandre Guimarães. EFE/Alberto Valdés/Archivo

自从亚历山大·吉马良斯（Alexandre Guimarães）正式回归以来，Amér icade Cal i的球迷一直非常高兴，因为这是他作为猩红队教练的第一次经历，他在2019年结束的锦标赛中获得了加冕冠军。

但是，前教练胡安·卡洛斯·奥索里奥（Juan Carlos Osorio）在相当危急的情况下离开了俱乐部，因为在他的指挥下，他们只能获得15分，这是四胜，三平和六负的产物。

此外，这位risaralda策略师未能意识到在卡利的美国进行集体游戏的想法，因为他不断的轮换阻止了这种想法。这就是为什么球迷和 “红魔” 的指示在比赛的剩余时间里不会与新的教练组保持强有力的关系的原因。

“la mechita” 的最大股东图利奥·戈麦斯（TulioGómez）知道了这一点，他与记者卡洛斯·阿图罗·佩蒂索·阿兰戈谈到了这一点，并透露亚历山大·吉马良斯没有义务获得最后的本垒打。

粉丝们还在社交网络上表达了支持，并表示支持 “Guima” 的工作，他们对他们有着非常特别的感情，因为除了几年前他们给该机构的头衔外，它还促进了成为偶像的球员的职业生涯，例如杜万·维加拉、迈克尔·兰格尔和耶苏斯·卡布雷拉自己组成了来自国外的团队：蒙特雷（墨西哥）、马萨特兰（墨西哥）和库亚巴（巴西）。

此外，他警告说，下学期美国卡利将无法雇用球员的制裁也将限制其新舵手的工作。

这位62岁的教练已经回应了球迷的喜爱，尽管他有局限性和困难，但他保证，只要有数学上的可能性，他就会争取资格。

同样，他表示，他对该机构非常感谢，这就是为什么他将提供一切必要的东西来实现球迷的愿望。

来自卡利的美国将寻求进入 “八强”，为此，它将不得不在对其后院竞争对手美洲虎，阿利安扎·彼得罗拉，拉科鲁尼亚·帕斯托和马格达莱纳联盟的剩余承诺中增加三分。