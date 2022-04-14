复活节周期间，将有64万名乘客从波哥大交通终点站出发

Usuarios de la terminal de transporte terrestre se protegen con tapabocas como medida de prevención contra el coronavirus, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

交通运输部报告说，在庆祝复活节期间，约有640,000名乘客将从波哥大运输终点站出发，主要前往昆迪纳马卡，博亚卡，梅塔，威拉，托利马，考卡山谷省以及大西洋沿岸的一些目的地。

与2021年相比，这次动员人数增加了95％，车辆增加了12％。此外，预计在周三至周四之间，至少将有67,000名乘客动员乘客。

应该注意的是，波哥大运输终点站在进入航站楼，停留和登机期间都有严格的生物安全规程，其中包括洗脸盆和凝胶分配器，用于容量控制的热成像摄像机以及尊重社交距离的标志。

反过来，秘书处在庆祝复活节期间将在波哥大出入口处生效的行动计划中表示，预计在这几天中，将有约764,644辆汽车离开波哥大，比2021年记录的751,094辆车高出1.8％车辆，而在2019年，它们注册了898,376辆坦克，但这一数字减少了14.8％。

在这方面，该实体表示，在13日星期三至17日星期日之间，它将得到道路管理和交通秘书处指导小组成员的支持，以及总共70台起重机的支持。

国家警察通过波哥大过境和运输科为进出该市的主要道路走廊安排了近1 000名军警人员、30多个固定检查站以及5部移动电话执行监视和控制任务。

安全、出行和事故预防任务将在这些地点执行，因此已经建立了 20 多个酒精传感器、14 个测速摄像机和移动犯罪单位。波哥大的交通管理中心（CGT）将对城市出入口，平均速度和车辆流量进行监控。

从那里开始，将监视14个优先走廊。其中一些是北部高速公路、苏尔高速公路、卡雷拉第七公路和博亚卡大道。通往拉诺的道路、通往拉卡莱拉的路和通往乔阿奇的道路也将受到监控。

流动秘书处要求在周末旅行中考虑以下建议：

-检查车辆的技术机械状况，获取最新的道路套件和车辆的文档。

-确保车辆的所有乘员正确系好安全带。

-规划您的路线，并使用Waze之类的应用程序来查看前往目的地的最佳路线。这是安全驾驶并防止任何不可预见事件的好方法。

-检查道路状况。这是确保旅程安全顺畅的一种方式。通过美国国家道路研究所（Invías）的 Twitter 账户了解更多信息 @numeral767。

-避免危险的操作，例如超限或通过未经授权的道路或方向过境。

请记住：开车前，避免使用酒精、精神活性物质或可能影响注意力的药物。如果是酒后驾车，则会导致经济制裁，车辆无法行驶，甚至吊销驾照。

该实体向旅行者强调，在复活节周末的最后一天（4月17日，星期日）进入波哥大，从中午到晚上8点都有限制。在中午12点至下午4点之间，只有牌照均匀的车辆，从下午4点到晚上8点，牌照奇数的车辆才能进入。

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