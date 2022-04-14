25,000 名法兰克福 Eintracht 球迷充斥着诺坎普球场：巴塞罗那 Ultras 的不寻常抗议

法兰克福 占用 座位 of 本地 grada at the the 决斗 ante 巴塞罗那 的 追随者

本周四，法兰克福在诺坎普球场以 3-2 击败巴塞罗那，在德国以 1-1 获胜后有资格进入欧罗巴联赛半决赛。除了德国队在场上的表演之外，加泰罗尼亚体育场的看台上还有一个令人震惊的表演的地方。

超过25,000名德国球迷前往西班牙支持他们的球队，尽管他们只有五千张门票。另外 15,000 人购买了门票来占据本应由哈维·埃尔南德斯（Xavi Hernán dez）领导的演员阵容的粉丝们的座位。通过这种方式，法兰克福法兰克福的球迷让自己感觉自己像本地人一样。

早些时候，视频在社交网络上风靡一时，显示了巴塞罗那中部地区的白色 T 恤的潮流，然后是德国人为步行前往诺坎普球场而设立的大篷车。

德国人已经在体育场里用自己的歌曲感受到了自己，图像显示确实有成千上万的人在场。场地如此恶劣的气候导致加泰罗尼亚队的超人在半场休息时放弃了自己在其中一个拱门后面的位置，以抗议法兰克福法兰克福球迷的存在。最后，当他们离补球还有10分钟的路程时，他们又回到了自己的位置继续鼓舞。

科斯蒂奇两次，Borré 为访客得分，而布斯克茨最后打折。随着胜利，奥地利人奥利弗·格拉斯纳（Oliver Glasner）领导的球队有资格参加欧罗巴联赛半决赛，他们将与淘汰奥林匹克·里昂的西汉姆联发生冲突。另一方面，亚特兰大将面对流浪者队和布拉加竞技的获胜者。

就其本身而言，巴塞罗那在哈维·埃尔南德斯（Havi Hernán dez）的指导下遭受了首次重大失利，哈维·埃尔南德斯（Havi Hernández）现在的唯一目标是在西甲尽可能多地得分，以缩小领先者皇家马德里带领他的12分距离，还有七个约会。

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