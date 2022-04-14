萨尔瓦多·卡瓦尼亚斯遭到袭击12年后，该案有了新的篇章

总检察长办公室人员逮捕弗朗西斯科何塞N (别名埃尔康塔多)使萨尔瓦多·卡瓦尼亚斯的情况又增加了一章。这名被拘留者与这位前阿吉拉斯·德美利卡足球运动员在2010年被枪击中头部时遭受的袭击直接相关。

监狱中事件的主要负责人何塞·豪尔赫·巴尔德拉斯·加尔萨（JoséJorge Balderas Garza）或者仅仅是 JJ 正在服刑 在几乎致命地袭击了这位前前锋和巴拉圭国家队球星之后，在墨西哥监狱中被判处20年徒刑。在十多年前在酒吧酒吧发生的事件中，孔塔多被指控（除其他罪行外，例如贩毒）是巴尔德拉斯·加尔萨（Balderas Garza）的帮凶。

2010 年 1 月 25 日清晨，一个幽灵般的国内和国际足球比赛揭幕。萨尔瓦多·卡瓦尼亚斯当时是西甲联赛和南美巴拉圭的美国人物之一，头部中弹。由于事件的严重性，这一事件震惊了全国。

José Jorge Balderas Garza “El JJ”, acusado de haber disparado en contra del futbolista paraguayo Salvador Cabañas en una discoteca (Foto: Cuartoscuro)

凌晨 5 点之后，在酒吧酒吧机构的洗手间与 JJ 发生争执之后，这位商人抽出枪支向当时的足球运动员开枪。当地员工通知了当局，查瓦被从急诊室送往墨西哥城南部的一家医院。

最初的几个小时诊断仍然保留，但是随着时间的流逝，人们发现卡瓦尼亚斯的健康状况微妙但稳定。与此同时，随着他们的生存情况越来越清晰，医生仍然不知道会有什么后果。

经过漫长的康复过程，除了在头部中弹中幸存下来的奇迹外，卡巴尼亚斯还被证实对他的健康没有任何特别严重的后果。袭击发生十多年后，查瓦的身心能力几乎正常。

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ / CUARTOSCURO.COM

在接受 Infobae 采访时大约两年前，这位前足球运动员将自己的经历归功于耶稣基督，他是耶稣基督的忠实信徒。他声称，在昏迷的一周里，他能够访问天堂，但是他被送回地球是为了继续生活并帮助更多的人。

“我当时在云层中行走。我记得走进花园然后四处走动。在最后一部分中，我遇到了耶稣基督。在我被枪杀的地方他用一根手指触摸了我的额头。他放下手触摸我的左肩对我说：'你还有很长的路要走。回到地球去帮助那些最需要帮助的人，因为我将赋予你的力量。” 他又给了我一次机会，意识到现在不是我的时候。昏迷一周后，我在医院平安无事地醒来。” 他为本媒体讲述。

Salvador Cabañas con a indumentaria de América en la temporada 2021. (Foto: Twitter/@MelinaVelez14)

在查瓦所知的最新公开声明中，查瓦重申，他对侵略者或同伙没有任何负面情绪。当他的足球生涯达到最高水平时，他突然被酒吧酒吧发生的事情所打断。

“在里面，我很好，我很安宁，他们给了我另一个机会。我从来没有后悔过任何事情，因为我一直在支持他们需要的人，取得成功，而活下去对我来说很重要，” 他说。

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