在皇家马德里对阵切尔西的胜利之后，他们为什么将 Pony Ruiz 与卢卡·莫德里奇进行比较

小马·鲁伊斯甚至在墨西哥足球场上炫耀自己的技能，这就是为什么他们将他与卢卡·莫德里奇进行了比较。

皇家马德里再次挽救了一场痛苦的胜利，这场胜利延长了其在2021-22年冠军联赛中的时间。尽管切尔西似乎会在圣地亚哥·伯纳乌赢得这一壮举，但卢卡·莫德里奇是他的球队实现使球队更接近卷土重来的目标的决定性球员。尽管他没有进球，但由于他在第 80 分钟向罗德里戈提供了协助，他被比作了罗德里戈· 埃尔· 波尼· 鲁伊斯。

蛋白甜饼将比赛延长到加时赛的比赛是在比赛结束后十分钟进行的。在左翼，小维尼修斯为离中场更近的卢卡·莫德里奇服务。克罗地亚人没有寻找个人比赛，而是观察了罗德里戈走向大片区域的轨迹。

上下文似乎很复杂。但是，鼓励莫德里奇用三根手指朝巴西前锋的确切位置发送空中通行证。在没有安顿下来或接球的情况下，罗德里戈一开始就对着爱德华·门迪守卫的进球开枪，并打进了马德里人民强制加时赛所需的唯一进球。

莫德里奇的出色表现是墨西哥足球迷在社交媒体上记住小马 ·鲁伊斯采取类似举动的原因。这是在 2004-2005 赛季桑托斯·拉古纳俱乐部访问阿兹台克体育场的 Águilas del América 期间发生的。

随着美国的防守牢固定，前锋少年塞萨尔向美国主义地区迈出了类似于罗德里戈的举动。小马·鲁伊斯（Pony Ruiz）观察到了这一举动，他发出了三指传球，也与队友的确切位置相符。排名第 10 的球员以坚实的头脑结束比赛，击败了守门员塞巴斯蒂安·萨哈。

“很荣幸看到 Pony Ruiz 玩耍”，“莫德里克小时候从 Pony Ruiz 那里得到了 BimboCard。他立即成为他的参考”，“莫德里克正在观看小马鲁伊斯的视频”，“自远古以来的小马鲁伊斯”，“我知道莫德里克在其他地方见过它...我介绍 Rodrigo El Pony Ruiz” 和 “没看见 P ony Ruiz 去任何莫德里克祈祷的人” 是 Twitter 上关于它的一些评论。

从一开始，切尔西就对中场的蛋白甜饼施加压力。由于不断的围困，梅森·芒特在第 15 分钟设法落后战斗并在禁区获得传球，使他的球队在整体记分牌上远离平局一个进球。在上半场的剩余时间里，比分没有再变动，切尔西在半场休息时取得了胜利。

在下半场，在第 51 分钟，一个角球让安东尼奥·鲁迪吉尔总体上平局行动，给英国人带来了希望。24 分钟后，蒂莫·沃纳似乎决定淘汰马德里队，但五分钟后，罗德里戈和卢卡·莫德里奇之间的天才出现了。

卡里姆·本泽马出现在补偿时间，为皇家马德里打进了第二个进球。计时器售罄，圣地亚哥·伯纳乌（Santiago Bernabeu）可以庆祝世界上最重要的俱乐部锦标赛的复活和进入半决赛。

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