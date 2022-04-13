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星期三 13 四月 2022
奇諾

“La Casa de los Famosos 2” 的新成员纳乔·卡萨诺是谁

到目前为止，众所周知，尼尔卡·马科斯，伊冯娜·蒙特罗和路易斯· “埃尔波特罗” 将参加有争议的真人秀

Newsroom Infobae

13 四月 2022

Telemun do真人秀节目《La Casa de los Famosos 2》第二季的首映式越来越近，几个月前在艾丽西亚·马查多（Alicia Machado）获胜的第一版中引起了轰动。在这种情况下，该计划将寻求重复迄今为止由 Niurka Marcos，Ivonne组成的新名人阵容所取得的成功蒙特罗、路易斯· 埃尔·柯尔特纳乔·卡萨诺

在4月13日（星期三）凌晨，伊格纳西奥·卡萨诺（Ignacio Casano）在他的Instagram帐户上与他的追随者分享了祝贺：“我被证实了，我来把所有东西都留在La Casa de los Famosos 2 房子会随着我的到来而发生革命性变化吗？”，在描述中写了他的团队，并为该计划添加了一段简短的宣传视频。

他参加真人秀的消息在平台上受到了他的追随者的好评，他们在评论框中充满了奉承，鼓励和对将于5月10日下周二开始的项目的良好祝愿。

(Captura: @nachocasano/Instagram)
(Captura: @nachocasano/Instagram)

“总而言之”，“你很帅”，“哇，真是个签名”，“纳乔，你彻底改变了认识你的人的灵魂！还有专业配送！！！一个伟大的人，每天见到你我感到非常高兴！我爱你”，“一切都好在你里面！！！我很佩服你，我会永远跟着你”，“我毫不怀疑你会付出你的一切！你知道如何为自己想要的东西而战！我很佩服你的所有成就！”，是一些反应。

纳乔·卡萨诺（Nacho Casano）在接受霍伊·迪亚（HoyDía）采访时重申，他愿意以最好的态度进入现实，但他不排除在某个时候他会与同事产生分歧，因为这不仅涉及共享房屋，而且还涉及限制个人空间。

“演员最重要的工具是... 放开那些对你不利的东西，困扰你的东西。我要去名人之家玩得开心。所有共存都会带来冲突，第一天你要有一个空间主题，不是你的空间，而是另一个空间，你不舒服，另一个不舒服，没有你吃的东西，没有你吃的东西，不是你的时间，在同一个房间里睡觉的8个人很疯狂”，他宣布。

(Captura: @nachocasano/Instagram)
(Captura: @nachocasano/Instagram)

伊格纳西奥·卡萨诺是来自阿根廷布宜诺斯艾利斯的演员和模特。他出生于1980年7月6日，现年41岁。在他的艺术生涯中，他曾在墨西哥作品中担任电视小说的心跳，例如《你不离开我》、《撒谎生活》、《Nueva Vida》、《我丈夫有家庭》、《生活从我 XV小姐那里偷走了什么》，众所周知，他 目前居住在该国。

在建模领域，她在不同的广告活动中爱上了不止一个拥有轮廓形状的人，但不仅如此，她还在社交网络上炫耀自己的腹部和手臂。目前，这位演员在Instagram上拥有超过25万名关注者，他通常在这个平台上上传有关其日常工作的内容，从日常锻炼到日常锻炼。

伊格纳西奥形容自己是：“生气，我很脾气暴躁，我有那个，这并不能让我感到骄傲，但我就是这样，” 他在《霍伊·迪亚》中宣称。在同一次演讲中，他承认自己的弱点之一是不尊重，因为他通常不会容忍它们。

(Captura: :/@nachocasano/Instagram)
(Captura: :/@nachocasano/Instagram)

“我认为，作为人类，我们有大量的工具可以互相不尊重，根本不想理解'不要对他人做你不喜欢做的事情'的简单规则 [...]我有点害怕那些缺点的跳蚤，” 他补充说。

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