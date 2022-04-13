“La Casa de los Famosos 2” 的新成员纳乔·卡萨诺是谁

Telemun do真人秀节目《La Casa de los Famosos 2》第二季的首映式越来越近，几个月前在艾丽西亚·马查多（Alicia Machado）获胜的第一版中引起了轰动。在这种情况下，该计划将寻求重复迄今为止由 Niurka Marcos，Ivonne组成的新名人阵容所取得的成功蒙特罗、路易斯· 埃尔·柯尔特和纳乔·卡萨诺。

在4月13日（星期三）凌晨，伊格纳西奥·卡萨诺（Ignacio Casano）在他的Instagram帐户上与他的追随者分享了祝贺：“我被证实了，我来把所有东西都留在了 La Casa de los Famosos 2 房子会随着我的到来而发生革命性变化吗？”，在描述中写了他的团队，并为该计划添加了一段简短的宣传视频。

他参加真人秀的消息在平台上受到了他的追随者的好评，他们在评论框中充满了奉承，鼓励和对将于5月10日下周二开始的项目的良好祝愿。

(Captura: @nachocasano/Instagram)

“总而言之”，“你很帅”，“哇，真是个签名”，“纳乔，你彻底改变了认识你的人的灵魂！还有专业配送！！！一个伟大的人，每天见到你我感到非常高兴！我爱你”，“一切都好在你里面！！！我很佩服你，我会永远跟着你”，“我毫不怀疑你会付出你的一切！你知道如何为自己想要的东西而战！我很佩服你的所有成就！”，是一些反应。

纳乔·卡萨诺（Nacho Casano）在接受霍伊·迪亚（HoyDía）采访时重申，他愿意以最好的态度进入现实，但他不排除在某个时候他会与同事产生分歧，因为这不仅涉及共享房屋，而且还涉及限制个人空间。

“演员最重要的工具是... 放开那些对你不利的东西，困扰你的东西。我要去名人之家玩得开心。所有共存都会带来冲突，第一天你要有一个空间主题，不是你的空间，而是另一个空间，你不舒服，另一个不舒服，没有你吃的东西，没有你吃的东西，不是你的时间，在同一个房间里睡觉的8个人很疯狂”，他宣布。

(Captura: @nachocasano/Instagram)

伊格纳西奥·卡萨诺是来自阿根廷布宜诺斯艾利斯的演员和模特。他出生于1980年7月6日，现年41岁。在他的艺术生涯中，他曾在墨西哥作品中担任电视小说的心跳，例如《你不离开我》、《撒谎生活》、《Nueva Vida》、《我丈夫有家庭》、《生活从我和 XV小姐那里偷走了什么》，众所周知，他 目前居住在该国。

在建模领域，她在不同的广告活动中爱上了不止一个拥有轮廓形状的人，但不仅如此，她还在社交网络上炫耀自己的腹部和手臂。目前，这位演员在Instagram上拥有超过25万名关注者，他通常在这个平台上上传有关其日常工作的内容，从日常锻炼到日常锻炼。

伊格纳西奥形容自己是：“生气，我很脾气暴躁，我有那个，这并不能让我感到骄傲，但我就是这样，” 他在《霍伊·迪亚》中宣称。在同一次演讲中，他承认自己的弱点之一是不尊重，因为他通常不会容忍它们。

(Captura: :/@nachocasano/Instagram)

“我认为，作为人类，我们有大量的工具可以互相不尊重，根本不想理解'不要对他人做你不喜欢做的事情'的简单规则 [...]我有点害怕那些缺点的跳蚤，” 他补充说。

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