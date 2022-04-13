他们什么时候才能停止灭绝？另一位社会领袖在哥伦比亚被谋杀，这次是在普图马约

自从哥伦比亚政府与已灭绝的哥伦比亚革命武装力量游击队签署和平协议以来，社会领袖在该国遭受的灭绝没有实质性的解决办法，再次有报道称一名社会领袖被谋杀。这次的受害者是佩德罗·巴奎罗·卡德纳斯（PedroBaqueroCárdenas），他多年来在独立村的社区行动委员会中担任过各种职务，该委员会属于亚利桑那州对哥伦比亚南部凯塞多港（普图马约）市的检查。

据卡拉科尔电台报道，一群全副武装的男子闯入死者的家中，死者被几枪打死。

同时，在数字新闻门户网站Cuarto de Hora上，他们引用了一份文件，其中普图马约人权网络证实了这位因与社区合作而获得20年认可的社会领袖被谋杀的事件。

他们在声明@@ 中说：“他被冷血枪杀；在焦虑和紧急情况下，村里社区设法得到了一辆救护车，但不幸的是他在去医院的路上死亡。”

他们强调，Baquero被谋杀使该国南部该地区的社会领袖、人权维护者和环境受到的威胁具体化。

同时，普图马约人权网络协调员尤里·昆特罗在 La W 上指出，巴奎罗是威胁的受害者。

“两个多月前，由于凯塞多港非法团体的存在增加，他被迫离开家乡社区。他说，由于冲突的这些行为者的存在，该市的农村地区处于非常高的风险境地。”

昆特罗补充说，这位社会领袖已返回民众与妻子的家人一起庆祝，他的谋杀发生在这些非法团体在哥伦比亚该地区犯下的领土争端导致监禁和被迫流离失所的情况下。

发展与和平研究所处理的数据显示，自2016年与已灭绝的哥伦比亚革命武装力量签署和平协议以来，该国一直没有停止这种祸害，仅在今年前三个月，就有15起为社区工作的人被杀的记录。研究（Indepaz）。

这些谋杀案发生在玻利瓦尔、博亚卡、乔科、卡克塔、考卡、普图马约、北桑坦德、圣安德烈斯岛和托利马等省。

根据Indepaz的数据，在2022年第三个月，发生了9起大屠杀，造成36人死亡，与2021年同月相比增加了3人，其中还记录了9起屠杀，但有33名受害者丧生。

“在大屠杀中，有一些小受害者，例如在巴尔博亚（考卡）发生的事情，32岁的鲁贝尼亚·阿拉达，14岁的布兰登·梅萨和11岁的迈科尔·卡布雷拉被谋杀。Indepaz在资产负债表上说，这些人在武装人员抵达后向一群正在玻利瓦尔附近地区过境的人开枪后死亡。

在这个方向上，Indepaz还解释说，在2022年第一季度，针对社会领袖的谋杀和屠杀数量有所增加，这是一种令该国惊讶的暴力趋势。

根据数字，哥伦比亚有 48名领导人和人权捍卫者遇害；202 1年有42人登记在案。此外，2022年第一季度也超过了去年同期记录的屠杀数量，从202年的23起屠杀，84人死亡，到2022年迄今为止的27起屠杀，94人死亡。

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