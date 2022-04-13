马德里竞技 vs 曼城什么时候进行直播：在西班牙参加 2022 年冠军联赛四分卫

马德里竞技 vs 曼城直播。今天，4月13日星期三，球队在万达大都会体育场进行 2022年冠军联赛四分之一决赛第二回合的实力。在本说明中，你将能够每分钟跟踪所有事件的遭遇。千万不要错过！

在第一回合中，西班牙人在凯文·德布鲁因的进球下跌1-0。“Cholo” Simeone的球员因其与 “celeste” 队的比赛风格而引起了人们的注意，因为他们的防守计划是两排10名球员来守卫英格兰的零球员。

现在，他们必须至少赢两个进球才能晋级冠军联赛半决赛。进球差的任何得分都将迫使加时赛，如果平局持续下去，他们将进入点球的定义。相反，瓜迪奥拉（Pep Guardiola）的画作不必输掉就可以进入下一阶段。

由于受伤，马德里竞技将无法指望何塞玛·吉梅内斯和赫克托·埃雷拉，因此费利佩·奥古斯托获得了落后的一席之地。建立首发的十一人的疑问之一将是托马斯·勒马尔或杰弗里·孔多比亚的加入。竞技的武器通过他们现有的参考资料，例如斯特凡·萨维奇、科克、马科斯·洛伦特、安托万·格里兹曼和守门员扬·奥布拉克。

另一方面，“公民” 在防守区凯尔·沃克（Kyle Walker）恢复，他在第一回合达到了停赛日期。在这次访问中，问题在于内森·阿克或若昂·坎塞洛是否参加比赛，以及确认菲尔·福登、伊尔卡伊·贡多安和杰克·格雷利什之间争夺一席之地。受伤的球员是鲁本·迪亚斯和科尔·帕尔默。

A qué hora juegan Atlético Madrid vs Manchester City EN VIVO: partido por los cuartos vuelta de la Champions League (foto: @Atleti)

SIMEONE 的话

“我们面对的是一支表现非常出色的球队。位置游戏非常好，但我们很兴奋。显然，光靠幻觉是不够的，但是我们将尝试把游戏带到可能伤害他们的地方。这些话没说太多，重要的是从晚上九点开始会发生什么，” 西蒙尼谈到冠军联赛对阵曼城的比赛时说。

瓜迪奥拉的话

“这将是一场不同的比赛，不像上周那样。他们在粉丝的支持下待在家里。在大都会体育场，他们制造问题，进行防守和反击。他们在球场顶端会比昨晚更加激烈。我们会适应，如果输了，我们将竭尽全力恢复它。如果我们赢了，我们可能会再打一点，” 这位西班牙教练在与 “Colchoneros” 发生冲突之前说。

马德里竞技 VS.曼彻斯特城

马德里竞技：Oblak；Vrsaljko、Savic、Philip、Reinildo；Vrsaljko、Marcos Llorente、Koke、Renan Lodi；若昂·费利克斯和格里兹曼。

曼城：埃德森；凯尔·沃克、斯通、拉波特、若昂·坎塞洛；德布鲁因、罗德里、贝尔纳多·席尔瓦；马雷斯、斯特林和福登。

曼城在冠军联赛四分之一决赛的第一回合中以 1:0 击败马德里竞技

观看马德里竞技 VS 曼城的时间表

-秘鲁：下午 2:00

-墨西哥：下午 2:00

-厄瓜多尔：下午 2:00

-哥伦比亚：下午 2:00

-玻利维亚：下午 3:00

-委内瑞拉：下午 3:00

-巴拉圭：下午 3:00

-阿根廷：下午 4:00

-乌拉圭：下午 4:00

-巴西：下午 4:00

-智利：下午 4:00

-西班牙/晚上 9:00

观看马德里竞技 VS 曼城的电视频道

-秘鲁：ESPN、Star+

-墨西哥：HBO Max、TNT Sports

-厄瓜多尔：ESPN、Star+

-哥伦比亚：ESPN、Star+

-玻利维亚：ESPN、Star+

-委内瑞拉：ESPN、Star+

-阿根廷：ESPN、Star+

-乌拉圭：ESPN、Star+

-智利：ESPN、Star+

-哥斯达黎加：ESPN Norte、Star+

-多米尼加共和国：ESPN Norte、Star+

-萨尔瓦多：ESPN Norte、Star+

-危地马拉：ESPN Norte、Star+

-洪都拉斯：ESPN North、Star+

-尼加拉瓜：ESPN North、Star+

-巴拿马：ESPN North、Star+、Flow Spor

-美国：Univision NOW、TUDN USA、派拉蒙 +

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