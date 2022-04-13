Alianza Lima vs Colo 什么时候进行现场直播：在圣地亚哥参加解放者杯比赛

Alianza Lima vs Colo：这支 “亲密” 球队将于4月13日星期三在智利圣地亚哥的纪念性大卫·阿雷拉诺体育场对阵阿尔博俱乐部，这是2022年解放者杯 F组的第二场比赛。

秘鲁队在大陆俱乐部锦标赛的首映式上以 1:0 输给利马的河床队后，进入了对阵智利队的比赛。教练卡洛斯·布斯托斯（Carlos Bustos）的球队连续四次亏损，但从糟糕的成绩中恢复过来，上周日西甲以1比0击败UTC，在积分榜上排名第13位。

相反，科洛·科洛在最近作为访客与西班牙联盟参加智利锦标赛（2-1）的比赛中输了。但是，在之前的比赛中，他连续五次获胜，其中包括在巴西Conmebol锦标赛的处子秀中以2-1击败福塔雷萨。“Cacique” 在国内锦标赛积分榜上以17分排名第一。

DT Bustos 将无法指望前锋阿尔代尔·罗德里格斯（Aldair Rodriguez）在利马与河床的比赛中因鲁莽地进入罗伯特·罗哈斯的比赛而被开除。克里斯蒂安·贝纳文特和埃尔南·巴科斯将参加进攻，预计将出现与 “百万富翁” 抽签的杯赛相似的阵容。

阿尔博队的战略家古斯塔沃·昆特罗斯（Gustavo Quinteros）在与福塔雷萨的冲突中被双重谴责驱逐出境后卫埃米利亚诺·阿莫尔之后，他的首发球队也遭受了损失。替补者将在马蒂亚斯·扎尔迪维亚或丹尼尔·古铁雷斯之间。

科洛·科洛（Colo Colo）正在寻找一场胜利，这将使他能够进入积分榜，因为他将连续增加两场胜利。Alianza Lima 需要加入才能继续参加比赛，才能进入第 16 轮。

在智利圣地亚哥举行的解放者杯第二天，Alianza Lima 与科洛·科洛进行了测量

主角们的话

“Alianza Lima是一支防守得很好的球队，它将是一个强硬的对手，我们必须像在巴西一样打100％。对手在对阵河床的比赛中表明，他与许多人一起为自己辩护。如今，我们尝试训练进攻性比赛，使我们可以选择违反封闭式防守。这就是当今最需要我们关注的问题，” 策略师古斯塔沃·昆特罗·德科洛·科洛说。

“科洛·科洛是一支重要的球队，在当地锦标赛中表现出色。他在对阵福塔雷萨的比赛中为解放者杯做了精彩的演讲，他的球员非常有活力，但有很多失衡。这将是一场不错的比赛，” 布斯托斯谈到他在解放者队的下一个对手时说。

利马 VS.颜色颜色：可能的对齐方式

利马联盟：安杰洛·坎波斯；奥斯林·莫拉、克里斯蒂安·拉莫斯、巴勃罗·米格斯、约尔迪·维尔切斯；里卡多·拉各斯、奥斯瓦尔多·巴伦苏埃拉、海罗·孔查、何塞普米尔·巴隆；克里斯蒂安·贝纳文特和埃尔南·巴科斯。

科洛·科洛：布拉扬·科尔特斯；奥斯卡·奥帕佐、马克西米利安·猎鹰、马蒂亚斯·扎尔迪维亚、加布里埃尔·苏阿佐；塞萨尔·富恩特斯、埃斯特万·帕维斯、巴勃罗·索拉里；莱昂纳多·吉尔、加布里埃尔·科斯塔和胡安·马丁·卢塞罗。

A qué hora juegan Alianza Lima vs Colo Colo EN VIVO: partido en Santiago por la Copa Libertadores (Foto: Alianza Lima)

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