今天观看 espn 直播马德里竞技 vs 曼城四分之一决赛腿冠军联赛 2022 福克斯体育明星 plus 阵容摘要结果

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Manchester City v Atletico Madrid - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 5, 2022 Atletico Madrid's Antoine Griezmann in action with Manchester City's Joao Cancelo Action Images via Reuters/Lee Smith

观看马德里竞技 vs 曼城直播。“Colchoneros” 今天在万达大都会体育场接待 “公民”，参加2022年欧洲冠军联赛四分之一决赛。来自 “Cholo” Simeone的球员如果想在下一次锦标赛中输入自己的名字，就必须进球。

在第一回合中，英国人完全控制了球，击中了 11 人的防守墙。这反映在统计数据中，“colchoneros” 没有一次射门，他们只致力于对抗对手的比赛。但是，凭借巨大的优势，当地人在下半场的第70分钟设法以凯文·德布鲁因的进球获胜。

De Bruyne 在曼城对阵马德里竞技的冠军联赛中以 1-0 得分。（视频：ESPN）。

何塞普·瓜迪奥拉批评了马德里竞技的比赛方式。“我们感觉到他们会打5-3-2，我们在双方出局了三四次。然后他们进行了调整，把格里兹曼放在最右边，João 放在最左边，他们得到了五分之五。有两行五行。在史前时期，今天和10万年后，攻击5和5是非常困难的。”

“我从2005年、2006年开始训练，直到今天，我从来没有轻视过我的同事。从来没有。因为我总是把自己放在与我竞争的教练的位置。我知道每场比赛都有不同的方式来表达你的感受、所见和经历，但是当你鄙视同事时，我不会分享。” 'Cholo' Simeone 在新闻发布会上回答说。

“然后，正如我父亲所说，来自记者、前球员、很久没玩过游戏但想说些不同话的人，我们就像我父亲所说的那样，'嘴里的鱼死了'。这些话是免费的，我们都有发言权。但不是在同事之间。每个人都有自己的形式，我选择一种：永远尊重我的同事”，阿根廷人补充说。

他们在各自的联赛中表现如何？曼城在英超联赛第 32 场比赛日放弃了一场演出。由 “Pep” 领导的那些人以凯文·德布鲁因和加布里埃尔·耶稣的进球以 2-2 战胜了利物浦。这样，它跟随74个单位的指针。

就马德里竞技而言，由于访问情况与马略卡岛的差异最小，马德里竞技队下跌了。自十二步以来，穆里奇打进了妥协的唯一进球。迭戈·西蒙尼的演员阵容仍以 57 分进入第四个盒子，处于冠军联赛的位置。

两家俱乐部的主要进球牌是谁？游客方面是里亚德·马雷斯（Riyad Mahrez），他在九场比赛中有六个进球，而安托万·格里兹曼则是 “马竞” 的射手，在八场比赛中有四个进球。

曼彻斯特城 VS.马德里竞技

-危地马拉/下午 1:00

-洪都拉斯/下午 1:00

-萨尔瓦多/下午 1:00

-哥斯达黎加/下午 1:00

-巴拿马/下午 2:00

-墨西哥/下午 2:00

-秘鲁/下午 2:00

-哥伦比亚/下午 2:00

-厄瓜多尔/下午 2:00

-玻利维亚/下午 3:00

-委内瑞拉/下午 3:00

-巴拉圭/下午 3:00

-美国（迈阿密）/下午 3:00

-智利/下午 4:00

-阿根廷/下午 4:00

-乌拉圭/下午 4 点

-巴西/下午 4:00

-西班牙/晚上 9:00

曼彻斯特城频道 VS.马德里竞技

阿根廷：阿根廷福克斯体育，Star+。

玻利维亚：ESPN、ESPN2、Star+。

巴西：HBO Max。

智利：ESPN 智利，Star+。

哥伦比亚：Star+、ESPN2

哥伦比亚：Star+、ESPN2..

墨西哥：HBO Max。

巴拉圭：ESPN2、Star+、ESPN。

秘鲁：Star+、ESPN2、ESPN

秘鲁：Star+、ESPN2、ESPN2。。

委内瑞拉：Star+、ESPN2。

可能的阵容：曼城 VS.马德里竞技

马德里竞技：扬·奥布拉克；森·弗尔萨利科、斯特凡·萨维奇、菲利普·奥古斯都、雷尼尔多·曼达瓦、雅尼克·卡拉斯科或雷南·洛迪；马科斯·略伦特、可可复活、杰弗里·孔多比亚；安托万·格里兹曼和若昂·费利克斯。

曼城：埃德森·莫赖斯；凯尔·沃克、约翰·斯通斯、艾默里克·拉波特、若昂·坎塞洛；贝尔纳多·席尔瓦、罗德里·埃尔南德斯、伊尔卡伊·贡多根；菲尔·福登、凯文·德布鲁因和拉希姆·斯特林。

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