“视频游戏。屏幕的两面”：它们对社会有什么影响

跑步，跳跃，体现身体，创建化身等是游戏玩家（职业玩家）每天在任何设备的帮助下进行的活动，而且似乎对社会没有任何好处。但是，名为 “屏幕的两面” 的展览将展示无论您是否是游戏玩家，玩游戏都可以产生的积极影响。

一些视频游戏甚至被用作引导人们改变、产生同理心或将幻想结构复制到现实生活中的疗法。正是该展览将寻求传播和理解游戏玩家文化的现象，即它对公民各个领域的影响，这是由负责组织和组织的Tele fónica Movistar基金会董事N idiaChávez 宣布的。在墨西哥介绍该项目，墨西哥也在西班牙和锡那罗亚州。

在接受基金会主任采访时，以及在参观展览期间，她与西班牙电信公共事务总监安娜·德·萨拉乔（Ana de Saracho）一起进行了展示，该展览将于5月29日在 西班牙文化中心和国家艺术中心的Centro Multimedia表示，这是一个了解和了解电子游戏世界如何影响公民的展览。

“视频游戏对你的生活有影响，因为它们还可以测试应用程序，测试用户之间的不同体验以及与人之间的亲密关系。”

Exposición se exhibe en el Centro Cultural de España. Foto: Karina Hernández / Infobae

他说，这是一种文化现象，除了每个人在生活中的某个时刻 “曾经玩过” 的事实之外，还给人留下了深刻的印象。在这方面，我们将介绍一些对社会有益的视频游戏的示例。

电子游戏对社会有什么影响？

西班牙电信Movistar基金会知识和数字文化领域的顾问Bárbara Perea宣布，“另一面” 与将视频游戏插入社交结构的方式有关，因为我们所有人都以某种方式暴露了基于视频游戏的导航工具，例如作为移动银行应用程序。

Exposición "videojuegos: los dos lados de la pantalla", la cual estará del 11 de marzo al 20 de mayo en el Centro Cultural de España. Foto: Karina Hernández / Infobae

电子游戏一直存在于公民的生活中，即使它们在世界范围内一直具有强大的影响力。控制台就是证明，它们是墨西哥人可以使用的最早的计算机之一，例如Atari，Nintendo等。

举个@@ 例子：那些基于化身创建的游戏允许人们扮演角色甚至产生同理心，因为它们可以带来重要的社交变化。

即使在西班牙，也使用了针对家庭暴力的疗法，在这种疗法中，犯罪者被邀请居住在女孩的身体中，因此在占据另一个身体时感到脆弱是一种产生同情心和电子游戏世界一部分的方式。

Ana de Saracho y Nidia Chávez en el Centro Cultural de España. Foto: Karina Hernández / Infobae

完美女人游戏还邀请你建立自己的头像。但是，它在诸如教育和亲戚等不平等的社会问题上脱颖而出，因为有可能根据作为女性的经历以及工作时的管理环境（如果有孩子）等来创建自己的身体。

公民参与的另一个例子是与 Minecraft相关的例子，Minecraft 是一款培养年轻人和老年人品味的视频游戏。

在同一个欧洲国家，该游戏还进行了另一项练习，邀请了一些年轻人和婴儿重新设计城市服务空间，目的是改善社会。发现的是更好的游乐场、绿地、学校等设计。

根据巴尔巴拉·佩雷亚（BárbaraPerea）的说法，青年社区的这项倡议已发送给马德里议会，以了解这将如何影响城市规划的未来。

Collage de una pieza expuesta en la exposición "Videojuegos: los dos lados de la pantalla". Foto: Karina Hernández / Infobae

“如果我们从小就习惯了公民参与的这些练习，那么当我们长大后，这更容易成为一种习惯，我们不是被动的社会，而是让公民参与城市建设。”

玩家文化

在展览的介绍中，他重申：“电子游戏不仅是娱乐工具，还是意识形态的载体，无疑是我们这个时代最重要的文化媒介”。

Cerebros de colores donde se representan las habilidades cognitivas. Foto: Karina Hernández / Infobae

而且，根据该顾问的说法，已经进行了各种各样的研究，发现大脑的某些区域通过玩耍而得到改善。即使在展览中，也放置了一些彩色和3D大脑的样本，代表了在玩耍时有所提高的区域和认知能力。

“相反，当父母认为孩子在浪费时间时，他们并不是在建设公民参与的社会，而是在改善他们的认知功能，发展极其重要的相互合作技能，这将是一个更加善解人意和更合作的未来人性，” 他说。

电子游戏的增长

“屏幕的两面” 还展示了设计视频游戏的过程，根据已经在西班牙举行的展览的顾问哈维尔·卡诺（Javier Cano）的说法，该视频游戏已在2020年和2021年在锡那罗亚州举行，在长达两天的时间内就制作了视频游戏。

Hay 75 millones de jugadores en México. Foto: Karina Hernández / Infobae

主要目的之一是通过连接和数字技能使人们更加接近。在疫情期间，视频游戏的增长水平产生了最大的影响，一年内增长了5.2％。

除了墨西哥已经有近7500万玩家的事实之外。游戏玩家更喜欢智能手机进入这个数字世界，因为它是以75％的偏好排名第一的设备。

Una exposición para chicos y grandes. Foto: Karina Hernández / Infobae

2020年，约有27亿玩家创造了约1750亿美元的收入。

电子游戏展览 “屏幕的两面” 将在位于Calle de Donceles 97的西班牙文化中心完全免费向公众开放。墨西哥城的科洛尼亚中心。

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