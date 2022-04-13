暴力事件发生后，美国驻新拉雷多领事馆将重新开始服务

3月中旬塔毛利帕斯州新拉雷多市发生暴力事件后，美国驻塔毛利帕斯州领事馆关闭后，报告说, 他们的领事服务将于4月19日恢复.

重新开放将在4月14日和15日（被认为是圣周的假期）庆祝活动之后进行，而4月18日星期一将进行例行服务。

另据报道，4月13日星期三，美国国务院授权美国驻新拉雷多总领事馆的工作人员以及家属和美国政府成员返回。

应该指出的是，在3月14 日星期一 “El Huevo”（据称是东北卡特尔领导人）胡安·赫拉尔多·特雷维诺被捕后，据报道，新拉雷多发生了暴力事件。社交网络上的用户评论说，该市记录了几起枪击事件，持续了3到4个小时。

La captura de "El Huevo" Treviño desató múltiples balacera y enfrentamientos en Nuevo Laredo, por lo que el Consulado de EEUU suspendió sus servicios en la entidad (Foto: Archivo)

国家消息来源报道说，在3月14日星期日晚上和星期一早些时候，记录了东北部武装部队据称被击中的人员之间发生30起冲突 卡特尔和墨西哥军队。一号和二号国际大桥甚至被封锁，运输单位着火了几个小时。

据当地媒体报道，目睹最激烈袭击的殖民地包括布埃纳维斯塔，努埃瓦时代，Zona Centro，拉斯托雷斯和第二外围环。结果，由于该地区的暴力和不安全，该地区的一些学校不得不停课。

他们在社交网络@@ 上说，袭击事件到达了美国领事馆附近，宣布了紧急情况，并要求美国公民避开该地区或寻求避风港。

同样，他们报告说，其设施的服务将暂停，直至另行通知，并将安排在3月14日进行预约。但是，直到3月13日这个星期三，他们才确认领事馆重新开放。

Después de casi un mes desde que cerró el Consulado de EEUU en Nuevo Laredo, sus servicios serán reanudados (Foto: Twitter@USAConNVL)

另一方面，由于犯罪率和绑架率高，美国驻墨西哥大使馆向其公民发出警报，并建议不要前往塔毛利帕斯州。他们回忆说，在墨西哥许多地区，美国政府雇员的旅行受到限制。

这些限制包括他们不能在天黑后在城市之间旅行，不能在街上或大街上乘出租车，也不能独自在偏远地区旅行，因为根据美国大使馆的说法，“凶杀，绑架，劫车和抢劫等暴力犯罪在墨西哥非常普遍，” 他们警告说。

因此，他们建议重新考虑前往墨西哥领土。被归类为不安全的州中，由于绑架的严重程度，美国大使馆不建议旅行的州包括：科利马州，格雷罗州，米却肯州，锡那罗亚州和塔毛利帕斯州。建议仅在共和国的两个州采取最低限度的必要预防措施：坎佩切州和尤卡坦州。

De acuerdo con la embajada de Estados Unidos en México, Tampico, Ciudad Madero y Altamira tienen una mayor capacidad de la aplicación de la ley (Foto: REUTERS/Daniel Becerril) REUTERS

至于塔毛利帕斯州，他们表示，谋杀、绑架、强迫失踪和勒索等有组织犯罪活动 “在北部边境和维多利亚城很普遍”。

最后，他们承认，坦皮科、马德罗城和阿尔塔米拉的执法能力更强，因此与该州其他地区相比，犯罪活动率较低。

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