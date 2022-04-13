两名伤员死于安蒂奥基亚省萨尔加的 chiva 事故

在过去的几个小时里，两名伤员在安蒂奥基亚省萨尔加的一个山沟中倾覆的奇瓦事故中丧生。市长办公室向死者的家属发出了声援信息。

萨尔加市长卡洛斯·隆多尼奥（Carlos Londoño）评论说：“在这个失落的时刻，我们加入了他的家人和朋友，以便他们在一起拥有必要的力量，使他们能够面对这一进程并向前迈进。”

重要的是要记住，事故发生在4月10日，当时楼梯公共汽车在试图穿越名为Los Urán的桥时坠入巴罗佐河。当天，当局报告了33人受伤，1人失踪，1人死亡。

在这 33 人中，当局表示，诺曼多·贝坦库尔和阿诺维奥·鲁伊斯·贝坦库尔于 4 月 13 日星期三去世。事故的第一位受害者是按行业划分的咖啡种植者安西扎尔·贝坦库尔·罗哈斯。

阿诺维奥·鲁伊斯·贝坦库尔（Arnovio Ruiz Betancur）因伤势严重而死亡，他在麦德林的一家医疗中心接受了治疗。尽管他们在圣维森特基金会医院接受了医疗，但仍无法挽救他的生命。同时，诺曼多·贝坦库尔是议员胡安·戴维·本坦库尔·赫瑙的父亲，也被转诊到同一家医疗中心。

关于事故

公共汽车行驶的道路显然是前往萨尔加镇，是一条未铺砌的狭窄道路。到目前为止，造成事故的原因尚不清楚，但是从居民发布的图像中可以看出，山羊在路的一侧滚动，失去了后悬架，最终在支流上了轮胎。

尽管山沟没有很高的水位，但它的水流确实很大。最初，是居民照顾事故的受害者，萨尔加消防队等救济系统以及附近的 Jardín，Concordia，安第斯山脉和玻利瓦尔城等城市的救援系统也已启动。各救济机构继续进行搜查工作，因为仍有一人失踪。

交通和运输当局的首次调查确定，该车辆拥有最新的技术机械师、强制交通事故保险（SOAT）和第三方保险；但是，操作卡已过期。

安蒂奥基亚的降雨量增加

由于雨季的增加，萨尔加的事故并不是安蒂奥基亚省唯一记录的事故。4月8日，阿布里亚基市发生雪崩，造成13人死亡，一人失踪。同一天，Uramita 报告说，苏西奥河突然增加，造成破坏，导致14所房屋倒塌，几所房屋被洪水淹没。在阿伯罗哈尔，也有活动，由于有倒塌的危险，有必要撤离两所房屋。

救济和风险管理当局警告说，预计复活节未来几天的降雨量将增加，这已经影响了几个城市，以警惕可能的紧急情况。

实际上，自4月5日以来，由于降雨影响了该省的领土，安蒂奥基亚省的32个城市宣布自己陷入公共灾难。根据安蒂奥基亚风险管理部（达格兰）的数据，其中包括Uramita，Amagá，蒙特贝罗和波多黎各贝里奥，它们受到农作物，房屋，大风和洪水泛滥的影响。

继续阅读：