两名儿童和一名妇女在麦德林-乔科高速公路上的一场公交车事故中丧生

4月13日清晨，发生了一起严重事故，迄今已造成三人死亡，十多人受伤，有些人伤势严重。该事件发生在乔科省的卡门·德·阿特拉托市附近，那里有一辆公共汽车被移交给基布多市。

据当局称，这辆公共汽车是从安蒂奥基亚的科科纳出发前往首都乔科的。显然，乘客是 20 多位亲戚。凌晨，公共汽车会倾覆，其中几人受重伤。

圣罗克·德·卡门·德·阿特拉托医院的医疗协调员达娜·冈萨雷斯告诉当地媒体 Publi Noticias，黎明时分，他们接到了报告事故的 El Seis 居民的电话。他们打电话给当局，前往该地区应对紧急情况。

有@@ 10人被转移到那里，其中2人被送往安蒂奥基亚的麦德林和玻利瓦尔。另外八人伤口复杂，需要缝合，有氧气，并接受了检查和X光检查。

显然，由一位亲戚驾驶的车辆出现了机械故障，驾驶员失去了对方向盘的控制，最终在山沟中滚动，直到最终驶入该领域的支流。救援发生在凌晨 2:00 至 5:00 之间。

根据乔科省风险管理管理部的说法，事故造成三人死亡，他们来自安蒂奥基亚州的科科纳。其中两人是未成年人。当地媒体说，他们将分别为5岁和10岁，而成年人将是乔科省的老师。

他们都是同一个家庭的成员，他们本来会搬到Yuto度过复活节，根据卡门·德·阿特拉托市长的说法，他们会雇用面包车出行。

据《环球报》报道，当局正在调查事故是否是由于车辆出现的机械故障而发生的。他们询问乘客在途中是否会换公共汽车。因为他们还评估了驾驶员微观梦想的假设。

这不是乔科省唯一的事故。根据蓝光电台的说法，在从里萨拉尔达的Chocoan市通往圣塞西莉亚地区的Conondo的道路上，另一辆威利斯型汽车也被移交了。

该事件造成一名儿童死亡，十人受伤。该未成年人是巴加多市安达格达上游的塔哈米土著保护区半岛土著社区的居民。其他受伤者被转到圣塞西莉亚的医院。

美国国家道路安全局（ANSV）今年复活节迄今已报告了356起事故，造成58人死亡，399人受伤。值得注意的是，尽管与2021年的数字相比，事故数量有所增加，但可以得出结论，自去年以来，事故数量减少了11％，自去年报告了399起事件，其中70人死亡，463人受伤。

在这方面，应该强调的是，根据El Tiempo的说法，报告事故最多的部门是：考卡山谷，玻利瓦尔和塞萨尔，有证据表明，三个地区占报告事故的51.7％，而且超速行驶非常普遍，这是最常见的原因报告了哥伦比亚的交通事故。

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