“政府军的酷刑和非法杀戮”：美国国务院对哥伦比亚的强烈指控

美国国务院民主、人权和劳工办公室于2021年发布了关于不同人权实践的年度报告，涵盖了很大一部分国家，在美国研究的国家中，是哥伦比亚，在这种情况下，是乔的政府拜登提交了一份档案，突出了哥伦比亚尊重当局和平民人权的不同动态，揭示了令人担忧的全景。

本报告明确强调了不同的方面，这些方面也突出了国家在不同方面的归属感，因为它们指出，国家政府听到了不同的关注呼吁，力求强调保护人权，此外，它还强调了政治另一方面，在该国可以被视为反对派的不同阶层的参与，另一方面，从社会领袖的角度来看，保护股的参与也被认为是为了在国家交战环境中保护他们的生命。

这份档案概述了国家政府愿意接受国际组织对侵犯人权行为的干预，同样，面对可能影响哥伦比亚政治正常发展的腐败程序而实施政府制裁，他还批评了信息和通信技术部的案件, 该案涉及原本用于连接人口稠密中心的资金损失.

同时，我们对委内瑞拉移民人口临时许可证的管理表示欢迎，截至2021年8月，委内瑞拉移民人口约为 170万人。除了有利于他们的政府福利外，还强调了长达10年的临时保护制度。

国务院的文件向安全部队指出了各种非法行动的情况，反过来，他们强调了武装团体通过招募和其他战争手段侵犯民众权利的情况，面对这种情况，有人说：“重要的权利问题包括关于以下方面的可信报告：非法或任意杀害；政府安全部队和武装团体实施的酷刑和任意拘留；强奸和虐待妇女和儿童。”

在去年的全国罢工中，对当局的投诉显而易见，尽管中央政府优先处理一些案件，但其中许多案件没有获得必要的相关性，关于这个问题，有人强调：“被指控犯有酷刑罪的军队和警察成员通常是在民事法庭而不是军事法庭受审.包括人权观察在内的非政府组织报告说，在4月至6月的全国抗议活动中，抗议者遭到警察的性殴打和殴打。”

在当局在民事示威期间进行的逮捕中，许多被不同的人权组织视为任意逮捕，在这方面，有人保证：“其他非政府组织提供的任意逮捕估计数更高，报告了2,000多起任意逮捕、非法逮捕案件拘留或非法剥夺自由的行为 "。

误报问题也获得了势头，这也是上周军队据称在普图马约处决了几名平民的案件的主角。在本案中，该报告强调了所收到的指控，并提到了去年3月爆炸案中几名未成年人被杀害的事件，关于这个问题，档案中说：“军队被指控犯有一些谋杀罪，据军方官员说，其中一些是 “军事错误”。在其他情况下，军方官员说，他们认为有人代表武装团体作战，而社区成员则说受害者不是战斗人员。3月2日，军队轰炸了瓜维亚雷的哥伦比亚革命武装力量持不同政见者所在地，并报告了13名哥伦比亚革命武装力量持不同政见者死亡。”

反过来，非政府组织、新闻界和平民向国家指出，在抗议季节存在各种威胁或骚扰，反过来，突出了国家政府过去在媒体上强调的广告力量，并指出 “非政府组织和记者谴责在抗议活动中增加了在报道全国各地的抗议活动时受到包括警察在内的国家官员的骚扰和威胁.暴力和骚扰以及将诽谤定为刑事犯罪抑制了新闻自由，政府经常影响媒体，部分原因是其庞大的广告预算。”

该报告还强调了平民对互联网连接的干扰，因为在许多情况下，据报道存在网络抑制剂，限制了对某些通信网络的完全访问。同时，人们对最近几个月遭受犯罪袭击的社会领袖和土著居民的暴力行为升级提出了疑问。

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