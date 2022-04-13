托利马本周三为留在解放者杯而战

CALI - COLOMBIA, 07-03-2022: Juan Fernando Caicedo del Tolima celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante partido por la fecha 10 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 entre Cortuluá y Deportes Tolima jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Juan Fernando Caicedo of Tolima celebrates after scoring the second goal of his team during a match for the date 10 as part of BetPlay DIMAYOR League I 2022 between Cortulua and Deportes Tolima played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

独立德尔瓦莱队的目标是在4月13日星期三取得解放者杯D组的领先地位，而牺牲了Deportes Tolima，在最近主场击败巴西的米内罗竞技之后，这将受到胜利的推动。

在 D 组的第一轮比赛中，厄瓜多尔队以 0-2 战胜了巴西选手 América Mineiro，后者在大陆锦标赛的预赛阶段从巴拉圭淘汰瓜拉尼和厄瓜多尔的巴塞罗那之后进入了小组赛。

与此同时，托利马在对阵米内罗竞技的比赛中在主场以 1-3 的比分屈服，因此他们将迫切需要恢复，因为第二次失利将损害他们进入 16 轮的愿望。

就其本身而言，在当地的锦标赛中，独立德尔瓦莱（Independiente del Valle）的竞选活动不规则，得分为11分，比领先者巴塞罗那少8分，而且在最近的一天，他们没有进球并列积分榜上的最后一个瓜亚基尔城。

在葡萄牙人雷纳托·派瓦（Renato Paiva）的技术指导下，这支球队与去年在厄瓜多尔赢得冠军的球队相同，但仍未能实现足球和谐，尽管它在目前的解放者队中首次亮相吉祥。

除了厄瓜多尔队的足球失衡之外，解放者队还禁止主教练派瓦，因为他没有遵守南美足球联合会（Conmebol）针对继续在南美领先的欧洲教练的监管规定。

山谷队将动手阿根廷增援部队，例如后卫理查德·舒克、马特奥·卡拉巴哈尔；中场球员克里斯蒂安·佩莱拉诺、洛伦佐·法拉维利、尼古拉斯·普雷维利和球队 2021 年射手乔纳森·鲍曼。

现在，以 Deportes Tolima 为例，他在 BetPlay 联赛积分榜上排名第二，获得 32 分，比国家竞技少一分。在哥伦比亚锦标赛的最近一天，教练埃尔南·托雷斯的球队以 3-0 击败了阿吉拉斯·多拉达斯，迈克尔·兰格尔得分和两个得分安德烈斯·费利佩·伊巴根。

明天可以为托利马效力的外国人物包括厄瓜多尔门将亚历山大·多明格斯；秘鲁人拉齐尔·加西亚和智利人罗德里戈·乌雷尼亚，以及归化的巴拉圭进攻者古斯塔沃·拉米雷斯。

虽然独立德尔瓦莱第八次参加解放者队，并于2016年进入决赛，但输给了哥伦比亚国家竞技，而托利马则是第九次参加比赛，1982年进行了半决赛。这场比赛将于明天周三在独立德尔山谷拥有的瓜亚基尔银行体育场举行，由秘鲁人凯文·奥尔特加仲裁。

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