这就是出埃及记计划在全国各地的进展方式

哥伦比亚人正在为今年最重要的节日桥梁之一做准备，因为圣周是宗教静修的时期，同样，也是与家人分享的时候，按照这种思想顺序，当局有能力实施所谓的 “出埃及记计划”，该计划旨在保障安全和安全确保哥伦比亚人在离开城市前往旅游和家庭目的地时安心。

虽然预计人们将从该国中部前往安第斯和太平洋地区的其他省份，但大西洋沿岸和奥里诺基亚也在准备他们的控制装置。据报纸《El Tiempo》报道，直到今天凌晨6点，该国已在不同的道路上调动了约4,639,915辆汽车，此外，与去年假日假期开始相比，这一数字增加了12％。

该部门的设备将部署近400名军警人员，他们将负责出埃及计划和返回计划，并在该地区的主要道路上连续24小时工作，突出显示其首都的出入口，因为麦德林集中了大量旅行者据蓝光电台报道，他们将寻求前往该国中部，哥伦比亚加勒比海和安蒂奥基亚东部，有近一百万旅客。

就大西洋警察局而言，它参加了 “对生活充满热情” 运动，在这个圣周期间，有300多名军警人员将专门为满足旅行者的要求做好准备，突出他们在旅游景点，传统社区和宗教场所的存在朝圣中心，市民可以参加的地方。在这种情况下，考虑到巴兰基亚是主轴；检查站在 Avenida La Cordialidad 上，经过 40 号、El Gran Malecón 和 30 街通往普马雷霍大桥。

尽管从该国中部过境到该国西部的公民在从波哥大通往伊瓦格的道路上会遇到不同的限制，但当局确定的条件表明，将有近40万辆汽车沿着这条公路走廊行驶。就波哥大而言，在首都出入口的30个检查站有1000名警察。同样，运输终端也将有空位，预计将向该国的不同目的地派遣近 64 万名乘客。

另一方面，在太平洋的这个部门，将有大约5,000名警察和3000名陆军士兵，他们将守卫这一人口的安全，他们将由55名交通官员和93名道路监管人员陪同，陪同驾驶员并敦促在道路上表现良好。具体来说，在卡利市，将在该市的六个出口处安装检查站，优先考虑通往邻近城市的走廊，例如：帕尔米拉，贾蒙迪，云博，以及通往布埃纳文图拉港的走廊。

就桑坦德雷斯和咖啡区而言，由于 “对生活充满热情” 运动已扩展到全国，因此，桑坦德雷斯和咖啡区都将部署警察，重点放在交通终点站，通过推动良好共处和公民适应这些旅游环境的动态力求优先考虑动植物, 动物群和公民的良好道路行为等方面.

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