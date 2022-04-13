这就是安吉拉·阿吉拉尔（Angela Aguilar）对那些称她为 “粗鲁” 的人的回应，因为他们不感谢老年人

墨西哥裔美国著名歌手安吉拉·阿吉拉尔（Ángela Aguilar）因与搭档古西·刘（Gussy L au）泄露了几张照片而在飓风的视线中呆了几天后，再次出现在镜头前，在那里她讲述了有关她最近的另一场活动的事件争议。

好吧，去年三月，网民抨击阿吉拉尔王朝的未成年人拍摄了一段视频，据称她忽略了一位为她打开大门的老年人。面对这种情况，几位用户对著名的用户发表了几条负面评论。

“当有人打开门时会说谢谢，如果是有更多理由的老人，很遗憾他们在学校没有学到这一点”，“我希望你知道谢谢这个词”，“感觉就像是世界的第八大奇迹”，“钱不能给教育”，“他们希望，如果爸爸是他们写道：“他们会说：'我们没看见，我们很着急等等，但是他们没有受过教育真是太了不起了。”

就在那时，这位艺术家在一个名为 Cheleando con las estrella s 的 YouTube 频道上接受采访时发表了评论，这是她对上述情况的看法。

La cantante fue atacada por no agradecer a una persona de la tercera edad. (@angela_aguilar_ / Tik tok: maguivelasquez0)

Ángela报告说，出现在视频中的那个人是童年时代的熟人，甚至是家庭雇员，因为他是Aguilars的司机。

“你想知道那个老头是谁吗？我从两岁起就认识那个老人，他的名字叫铁托，他一生都是阿吉拉尔家族的司机，” 他说。

因此，她确认这是一种脱离上下文的行为，并认为这是对她一生的教导：“我还学会了不要做看似糟糕的好事，也就是说，我真的有那个人的一百万个细节，因为他一生都在照顾我，多亏了他，我才回家每天晚上都安然无恙，多亏了他，他在很多事情上确实为我提供了帮助，” 这位年轻歌手补充说。

La joven confirmó que estos altercados han traído diversas lecciones a su vida. (Foto: Instagram)

此外，他澄清了这个话题，即他住在巡回演出中的一个palenques中，在那里他遭受了一次小事，因为他上台时裙子掉了下来。

“当我爬上舞台时，我的显示器工程师踩了我的裙子，当我踩到裙子时，裙子脱落了，我穿了牛仔裤向下”，因此他保证这只是一次意外，但是，他暗示了这样一个事实，即媒体只谈论坏事，而不是那天是他在莱昂瓜纳华托的第一个帕伦克。

最后，在被问及自己的职业生涯后，安吉拉分享了自己对未来的看法，并指出她想将自己的音乐带到不同的国家。

在名为 “Mexicana Enamorada” 的巡回演出中，这位独奏家在一场音乐会上开始演唱自己的歌曲时遇到了不幸，因为她没有裙子上台。

“我想我想和jaripeo一起去欧洲巡回演出。我认为世界人民应该更多地了解墨西哥的美丽，我认为有时候人们对墨西哥是什么有误解，我认为jaripeo超出了我们作为艺术家的范围，这不是马，乐队，charrería，公牛的方式，也就是说，所有更大的东西”，他供认。

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