他们在恰帕斯州的高速公路路段发现三具尸体被烧毁并被遗弃

Imagen de archivo. Un soldado hace guardia durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas mientras transitan por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en Nuevo Laredo, México. 24 de agosto de 2021. REUTERS/Daniel Becerril

4月12日，恰帕斯州总检察长（FGE）的人员在阿里亚加市的一段高速公路上发现三具尸体被烧毁并被遗弃。

因此，该机构报告说，已经为针对身份不明的受害者犯下的合格杀人罪打开了一个调查工具包。

据当地媒体报道，尸体被困在沥青带下方8米处。但是，他们否认三名死者中有任何人有失踪的报告。

调查结果报告后，特种警察和专家服务人员在Arriaga-Tuxla高速公路33+100公里处抵达现场，封锁现场并找到标志，以澄清事实。

同时，尸体被转移到法医处（Semefo）进行法律尸检和提取样本以鉴定遗传特征。

los cadáveres se encontraban varados a 8 metros hacia abajo de la cinta asfáltica. (Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez | Margarito Pérez

4月12日，总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）推测其执政期间凶杀案将减少3.5％。尽管如此，他承认安抚国家 “可能需要更长的时间”。

这是因为他的政府在中间超过了 10 万起谋杀案的数字超过@@ 了恩里克·佩尼亚·涅托（2012-2018 年）和费利佩· 卡尔德龙（2006-2012 年）的任务期限。但是，故意杀人的趋势略有下降。

在这种情况下，六个实体占2022年前两个月轻微故意杀人案的50％：米却肯州、瓜纳华托州、下加利福尼亚州、墨西哥州、哈利斯科州和奇瓦瓦州；目睹残暴屠杀的实体。

但是，名单之外的标界也记录了支持安全危机的示威活动，例如格雷罗，那里有五具尸体找到。在 Juchitan 的一辆出租车的座位和后备箱中被斩首。

Vivienda donde ocurrió el asesinato de una familia en Tultepec (Foto: Twitter@EdomexRed)

洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）受到这种情况的质疑，他说，该国记录的故意杀人案中有75％ 与有组织犯罪有关，概述了对 Edomex图尔特佩克一家八口之家 (四名未成年人) 被屠杀的调查.

处理犯罪现场的专家在现场发现了30多个子弹壳和一个装有可疑可卡因胶囊的袋子。其中一名死者设法在袭击中幸存下来，被送往维森特·维拉达医院，据报道她在那里情况微妙。但是，片刻之后他宣布死亡。

在到达拉卡纳达殖民地时，墨西哥当局发现了这七具尸体。

墨西哥州司法部长办公室 (FGJ) 的调查重点是家庭的父亲,被确定为乔纳森·乌利塞斯（Jonathan Ulises），因为他们怀疑骑两辆摩托车来到家里的四名男子house 正在追捕他以收取贩毒的债务。

大屠杀后的调查显示，22岁的乔纳森是在该地区活动的一群毒品裸体主义者的一员。

继续阅读：







