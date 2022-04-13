“我毕业的那一年”：作为啦啦队长的 Rebel Wilson 在 20 年后重返学校

Rebel Wilson 的新电影《我的毕业年》（“高年级”）将于 5 月 13 日上映 Netflix。 (Netflix)

5月13日，由澳大利亚女演员雷贝尔· 威尔逊（完美节奏）主演的电影《我的毕业年（高年级）》将在 Netflix 上映， 由亚历克斯·哈德卡斯尔（格蕾丝和弗兰基）执导。这部电影始于2002年，讲述了斯蒂芬妮·康威（威尔逊）的故事，她是学校啦啦队的一员，她是该小组的队长。这个女孩是经典的流行女孩:她得到所有人的尊重, 她是约会在足球队踢球的可爱男孩, 一切似乎都进展顺利.但是她的生活中将会发生一些悲惨的事情： 在杂技表演中间，它们形成了人类金字塔，这位年轻女子在没有人抱着她的情况下摔倒在地上，陷入昏迷。

尽管她设法活了下来，但高中时代的年轻人仍然与处于植物状态的机器保持联系，直到20年后她醒来。这位年轻女子远非这位17岁少年的形象，而是在2022年，现在是一名37岁的女性。但是，如果她最后的记忆是她还是个少年，她怎么能扮演这个新的成人角色呢？

这就是 “我的毕业年” 的提议：这位女士重返学校时代，她追求的是完成高年级并去舞会以恢复舞会皇后的王冠的想法。当斯蒂芬意识到昏迷时期发生的所有变化时，有趣的情况将陆续发生。例如，当他发现电影《速度与激情》已经有9个版本时，他感到惊讶，当他找到Lady Gaga杂志的封面时，他就把它误认为是麦当娜。

斯蒂芬妮在 2000 年初上过的学校将成为这位年轻人进入新世界的入口。凭借新的联系方式和不同的共存规则，这部电影试图表明过去的时光并不总是更好，而是相反。因此，这个女孩将尝试适应这个新秩序，同时她将努力找到自己的真实自我。一部喜剧片，让您享受美好时光，它将使我们与90年代的经典电影联系起来。

陪同九十年代喜剧的经典女演员威尔逊，艾丽西亚·西尔弗斯通，主演了 N o Idea（无知）、贾斯汀·哈特利（这就是我们）、佐伊·赵（The A fterparty，Love Lif e），克里斯·帕内尔（布鲁克林九九），杰里米·雷·泰勒（IT），十几岁时扮演斯蒂芬妮的安古里·赖斯（蜘蛛侠：没路回家）和玛丽·霍兰德（最快乐的季节）。

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