美国保证，俄罗斯政权增强了其侵略和镇压性质

U.S. State Department spokesperson Ned Price speaks during a news conference in Washington, U.S. March 10, 2022. Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS

美国保证，在俄罗斯反对派领导人弗拉基米尔·卡拉·穆尔扎因不服从警察当局而于周一被捕的俄罗斯反对派领导人弗拉基米尔·卡拉·穆尔扎遭到行政逮捕的框架内，莫斯科已增强了其境外的侵略性质和境内的镇压性质。

“这些不是有信心的政府的行动。美国国务院发言人内德·普莱斯在新闻发布会上说，这些是政府或政权的行动，从根本上讲是不安全的。

因此，他指出，俄罗斯政权 “不愿意让自己的人民做世界各地所有人民都有权做的事情：表达抗议、和平游行、结社、表达自己的声音和自由意志”。

普莱斯重申，他们已敦促俄罗斯 “停止对本国公民、非暴力抗议者或和平抗议者滥用压制性法律”，他们除了和平地倡导自己的权利外什么也没做。

普莱斯@@ 说：“像世界各地的人民一样，俄罗斯人民，这是关键点，有权自由言论，组建和平结社，行使言论自由，并通过自由和公正的选举表达自己的声音。”

国务院发言人还回顾了俄罗斯对手阿列克谢·纳瓦尼（Alexei Navalny）的逮捕，以及成千上万走上街头抗议他被捕或抗议乌克兰战争的人。

El opositor ruso Alexei Navalny REUTERS

与此同时，美国总统拜登周二指责俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在乌克兰犯下 “种族灭绝”，这是他第一次用这个词来形容被莫斯科入侵的国家的局势。

“是的，我称之为种族灭绝，” 拜登在专门针对抗通货膨胀的演讲中使用这个词数小时后告诉与他一起去爱荷华州的记者。

这位美国领导人说：“越来越明显的是，普京只是在试图抹去成为乌克兰人的想法。”

拜登澄清说，在确定前苏联共和国的行动（包括针对平民的暴行的证据）是否构成种族灭绝时，法院将对俄罗斯作出最后决定。

他说：“让律师决定它是否符合资格，但在我看来确实如此。”“证据正在堆积。”

“更多证据来自（...）俄罗斯人在乌克兰所做的可怕事情。”而且 “让我们知道” 越来越多 “关于破坏”。

（来自欧罗巴出版社的信息）

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