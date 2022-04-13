反对派要求向秘鲁总理询问利马宵禁的情况

反对党议员周二提出了质询动议，要求秘鲁总理阿尼巴尔·托雷斯和内政部长阿方索·查瓦里分别受到质疑，原因是政府在危机、政治和社会影响下决定于 4 月 5 日在利马和卡亚俄实行宵禁。据当地媒体报道，影响了该国。

RPP Noticias 说，自由党议员弗洛尔·巴勃罗提出了一项动议，挑战托雷斯，来自大众行动、大众力量、秘鲁 Juntos Por Peru、Somos Peru、Avanza Pais、大众复兴党和莫拉多党的国会议员。

巴勃罗指出，有人提议托雷斯做出回应，原因是导致在社会抗议期间下令强制性社会固定和政府采取行动。

这位女议员在 RPP 引述@@ 的声明中说：“我们不想放弃这样的决定，因为监禁900多万公民绝对是严重的事实，因为它限制了自由和权利。”

他补充说，还要求总理回应对 “社会动荡造成的” 公民死亡以及事件期间造成的伤害的调查。

La legisladora liberal Flor Pablo

巴勃罗说，他希望关于该议案的辩论将在下周立法者代表之后举行的全体会议上进行。

据《共和国报》报道，周二，左翼议员西格丽德·巴赞（Sigrid Bazán）还提出动议，要求查瓦里部长在抗议该国交通停运以及在利马和卡亚俄颁布的宵禁期间采取行动。

巴赞和签署该动议的国会议员保证，内政部没有履行其保障公共和平与秩序的任务，因为该国举行了示威游行，导致对公共和私人场所的抢劫和袭击。

上周，秘鲁政府因燃油价格上涨而在利马和卡亚俄宣布进入紧急状态和宵禁，以应对航空公司因燃油价格上涨而发动的全国罢工，受到了严厉的批评。

在那一天，成千上万的公民走上首都街头，对这项措施提出质疑，该措施最初必须延长22个小时，但卡斯蒂略在向国会作出解释的同时提前取消了该措施。

周一，反对党国会议员帕特里夏·奇里诺斯还对秘鲁总统佩德罗·卡斯蒂略提出了宪法申诉，她指控秘鲁总统佩德罗·卡斯蒂略因航空公司关闭而宣布宵禁，“攻击数百万公民的自由”。

（来自 EFE 的信息）

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