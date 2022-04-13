Gussy Lau 为 Ángela Aguilar 创作的 Calibre 50 歌曲将放弃他们长达数月的恋情

ÁngelaAguilar和Gussy Lau已开始将自己定位为 “当下的情侣”，因为在确认了他们的恋爱关系之后，尽管对佩佩·阿吉拉尔（Pepe Aguilar）的女儿的话题保持沉默，但这位歌手的许多歌迷都表示支持她的订婚。

作曲家的全名勒内·温贝托·刘·伊瓦拉（RenéHumberto Lau Ibarra）是勒内·温贝托·刘·伊瓦拉（RenéHumberto Lau Ibarra），他在墨西哥地区流派中从事谨慎但重要的职业，因为在传播图像之后，他与所谓的 “阿吉拉尔” 中最年轻的成员非常亲密王朝”，这位 33 岁的老人一直是谈话的话题。

然而, 引起最多关注并引起不同评论的是安吉拉（Angela）和男友之间的年龄差异很大，因为这位音乐家和歌手都比她大 15 岁，这导致一些人看到这种关系时眼睛不好。

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

现在，他从几乎匿名的身份跃升为节目笔记中的审查对象，据报道，古西已经在墨西哥地区担任不同重要团体的作词家方面拥有丰富的职业生涯。

实际上，出生在锡那罗亚州莫科里托的人与他的才华合作，为诸如 Grupo Firme，克里斯蒂安·诺达尔，洛斯·德拉诺里亚，朱利昂·阿尔瓦雷斯等艺术家合作，甚至还与安吉拉·阿吉拉尔本人合作，她与他们一起创作了热门歌曲《他们看见我》。

在这名男子的轨迹上，墨西哥母亲和韩国父亲的儿子，何塞·曼努埃尔·菲格罗亚（JoséManuel Figueroa）最近摆脱了奉承，并分享说，他非常欣赏自己的作品，而其他音乐家也致力于制作专注于墨西哥地区的音乐主题：

“你是我今天羡慕的唯一作曲家，你是一位伟大的作曲家，这应该可以帮助你的兄弟写出更酷的歌曲，更好的歌曲，更好的歌曲，我爱你，我给你一个拥抱，” 琼·塞巴斯蒂安的儿子说 DespiertaAméric a节目。

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

何塞·曼努埃尔（JoséManuel）在参加在美国播出的节目时透露，古西·刘（Gussy Lau）为女友创作了一首特别的歌，他在现场直播中表示，他希望与女友保持自己在私人生活领域的关系。

根据该节目，何塞·曼努埃尔透露，安吉拉·阿吉拉尔的男友以特别的奉献精神为他创作了歌曲 Míranos ahora，该歌曲由 Calibre 50 乐队演奏，最近于 2022 年 3 月 10 日发行。

这首浪漫的歌曲讲述了一种求爱，人们并没有预料到会有持久的恋爱关系，目前，它在YouTube上分享的音乐视频已经积累了超过500万32.5万的观看次数。

Calibre 50 le da voz al tema 'Míranos ahora', escrito por el novio de Ángela Aguilar. La canción se incluye en el álbum 'Guerra de poder' (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

这是用C alibre 50新发行的歌手托尼·埃利桑多（Tony Elizondo）的声音在音乐平台上播放的歌曲中的文字。

他们去哪儿了

我什么地方都看不见他

那些告诉我们的人

最多三到四个月

他们会持续下去





在这里，我们仍然如此相爱

那些说话者在哪里，他们在哪里抓住的

现在看看我们

我再开心不过了





正如我答应过的

谢谢你信任我

现在看看我们

他们已经改变主意了

你们俩看起来有多好

太多了，以至于他们说不

El compositor ha ganado dos Latin Grammy por sus composiciones para Christian Nodal (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

但是，在分析歌曲时，这可能表明这对夫妻已经有几个月甚至更长时间的恋爱关系了。这种假设与作曲家在确认与安吉拉（Angela）的恋情时所作的陈述背道而驰，因为他保证只有 “两个星期” 才开始求爱。

音乐家就是这样说的:“我们开始了约会几周前, 佩佩同意, 安妮莉兹也是如此, (安吉拉的母亲) 已经认识我的父母, 他们都认识对方, 直到朋友拍了这张该死的屏幕截图之前，这是私人的”.

关于年龄的显着差异，古西还在直播中说：“对于那些困扰我这个年龄的人，饶恕我的生命，真是犯罪，但是如果我的伴侣不介意，我该担心第三方的想法是什么，” 他说。

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