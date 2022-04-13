Pharaoh Love Shady 的射手留下的最好的模因是 Residente

一个多月前，R esidente和J Balvin 之间的斗争发生了，随着 “Calle 13” 的前成员的歌曲达到了顶峰对这位哥伦比亚歌手产生了病毒式传播，批评甚至模因。但是，另一位音乐家出来为雷鬼摇摆乐辩护，秘鲁法老洛夫·谢迪（Pharaón Love Shady）于周二发行了 “Rip [R] esentido”，并向前 Calle 13 发出了强烈的信息。

在这首新单曲中，秘鲁艺术家 Jesús Valle Choque（俗称 Faraón Love Shady）用热狗车抨击波多黎各人，该车使 Residente 嘲笑哥伦比亚雷鬼摇摆乐。

“Pharaoh Love Shady 来是为了把它打破给怨恨的人。这首歌的一部分听到了这种香肠三明治中的一切都值得，你不是一切，而是为了代币而卖掉自己”。

“过去你说你自闭症只是为了掩盖你的共产主义狂热主义。我知道内心深处你也是种族主义者，记住查韦斯也是恐怖分子。他在说唱中补充说，你有这么多奖品不得不扔巴尔文，这不是天才，你并不感到羞耻。”

法老·洛夫·谢迪（Pharaoh Love Shady）将几个节献给 Calle 13 的前歌手的视频现已在 YouTube 上播放，到目前为止，已经积累了超过 86 万的观看次数。

他在人们中反应良好

秘鲁被排除在上下文之外的账户发表了意见：“法老·洛夫·谢迪刚刚活埋了这位共产党居民。太好了，法老大人”，是他的职位。

Twitter 用户阿尔瓦罗·特哈达说了以下话。“我不是 Pharaoh Love Shady 的粉丝，但在这次枪战中，他告诉了 Residente 他所有的真相。“过去你说自己患有自闭症，只是为了掩盖你的共产主义狂热主义” 请记住，查韦斯也是恐怖分子。你为穷人张脸，但你的生活却像个富人。”

看看这首歌留下的模因

Los mejores memes que dejó la tiradera de Faraón Love Shady a Residente





模因在社交媒体上很流行

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Pharaoh Love Shady 证明说唱是他的事

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你还记得，秘鲁法老王洛夫·谢迪表示完全不同意 “tiradera”Residente被迫离开这位艺术家严重阻止了哥伦比亚.当第29届BZRP会议问世时，事实就与背景有关，勒内·佩雷斯（RenéPérez）对曾经是他的朋友的人发出了愤怒。

Pharaoh Love Shady 表示支持 J Balvin

随着 Residente 的歌曲的发行，据称他在那里攻击 J Balvin，许多国内和国际艺术家都对此发表了讲话，并向这位哥伦比亚歌手提供了支持。Pharaoh Love Shady就是这种情况，他通过社交媒体鼓励他。

“Balvin 别让自己 (...)如果他能做到，你也能做到。我们走吧，” 法老在他的 Instagram 故事中写道。你还记得，“In da Guetto” 的口译员是阿雷基帕的口译员写的。

Faraón Love Shady mostró su apoyo a J Balvin

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