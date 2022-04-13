Tessy Linda 证实内斯特·维拉纽瓦在电视上为 Florcita Polo 哭泣时与她约会

在 Florcita Polo 在一份声明中宣布与内斯托·维拉纽瓦的婚姻已经结束之后，cumbiambero 以不同的方式出现电视节目保证他仍然爱着他的妻子，他希望让家人回来。

但是，根据舞蹈演员泰西·琳达的说法，在当坎比亚的歌手出现在电视上寻求与他仍然的妻子和解时，她收到了内斯托的消息，告诉她他爱她，他将为他们开始的恋情而战。

当受到玛加利·麦地那（Magaly Medina）的询问时，这位舞者指出，这发生在二月份，坎比亚贝罗一直告诉她他已经失散了，他无意回到弗洛西塔·波罗（Florcita Polo）。

此外，她说当时她相信她，因为他们已经认识多年了。他说：“ 内斯特是一个非常有礼貌的人，他知道如何说服别人，他没有伤害我或其他任何事情，因为我也犯了一个错误，我不应该相信他 。”

在采访中，她在节目《Magaly TV：La firm e》中接受的采访中，泰西·琳达还展示了她与内斯托·维拉纽瓦（Néstor Villanueva）分享的一些高压消息约会，她要求他见他拥抱他，然后在朋友家睡觉。

另一次，舞者以为自己相信歌手对她说的一切都是错误的，这并没有想到这会影响到一个家庭和弗洛西塔·波罗（Florcita Polo），弗洛西塔·波罗（Florcita Polo）在不同的场合哭着要求停止与她仍然的丈夫交往。

他在苏西·迪亚斯（Susy Díaz） 在场的情况下说：“我在这里承认自己犯了一个错误；但我穿好裤子 可以承认自己做错了，” 他也来参加该计划就此事发表了一些评论。

最后，泰西·琳达表示，当她看到内斯特·维拉纽瓦在电视上哭泣说他愿意让家人回来时，她决定离开内斯特 ·维拉纽瓦。

“我被某些事情迷住了。只要我们彼此认识，我就相信他他告诉我的话。 他总是独自一人。他总是打电话给我有一次我以为他确实被分开了 。在他宣布要让家人回来之后，我才决定远离，” 他说。

泰西·琳达指出，在某个时候，她相信内斯托·维拉纽瓦的话，她告诉她不会独自回到弗洛西塔·波罗。

内斯托·维拉纽瓦从养老金传给他的孩子多少钱？

根据苏西· 迪亚兹（SusyDíaz）的说法，内斯特·维拉纽瓦（Nestor Villanueva）遵守对小孩子的抚养费，但她会花很少的钱，因为根据前国会议员的说法， 她一周总共只给她100只鞋底。

这位前vedette还指出，在得知歌手与女儿弗洛西塔（Florcita）不止一次不忠之后，完全排除了歌手与女儿弗洛西塔（Florcita）和解的可能性，因此cumbiambero可以通过双方协议签署离婚协议很方便。

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